¿Se les escapó? La pista del Balón de Oro sobre el posible ganador

A solo unos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una publicación de la cuenta oficial del Balón de Oro encendió el debate entre los aficionados. El mensaje recordó que el premio también puede ser ganado por futbolistas que juegan fuera de Europa, un detalle que muchos interpretaron como un guiño a Lionel Messi, quien milita en el Inter Miami.

¿Qué publicó la cuenta oficial del Balón de Oro?

En medio de la expectativa por conocer al próximo campeón del mundo, las redes sociales del Balón de Oro sorprendieron con una publicación que rápidamente se hizo viral.

El perfil oficial recordó que, desde 2007, no existe ninguna norma que obligue al ganador del galardón a jugar en Europa. El premio reconoce al mejor futbolista del mundo, sin importar la liga en la que compita.

El mensaje repasó la evolución histórica del trofeo creado por France Football. Inicialmente solo podían ganarlo jugadores europeos que actuaban en Europa. Posteriormente el premio se abrió a futbolistas de cualquier nacionalidad, aunque seguía reservado para quienes jugaban en el continente europeo. Esa restricción desapareció hace casi dos décadas.

La publicación cobra especial relevancia porque Lionel Messi actualmente juega en el Inter Miami, de la MLS, y es el único futbolista masculino que ha conquistado el Balón de Oro representando a un club fuera de Europa, cuando recibió el premio en 2023.

¿Por qué el mensaje favorece a Lionel Messi?

La coincidencia temporal no pasó inadvertida. A menos de 72 horas de la final del Mundial, la publicación fue interpretada por muchos aficionados como un recordatorio de que el hecho de jugar en Estados Unidos no impediría que Messi volviera a conquistar el premio individual más importante del fútbol.

Si Argentina derrota a España y levanta el Mundial, el capitán albiceleste sumaría otro título histórico con su selección a los 39 años, un logro que fortalecería enormemente su candidatura para conquistar un noveno Balón de Oro, una cifra sin precedentes.

Además del posible título mundialista, Messi llega respaldado por una temporada destacada con el Inter Miami, club con el que volvió a conquistar títulos en la MLS y mantuvo un rendimiento determinante.

¿Qué pasaría si España gana la final?

El panorama cambiaría por completo. Una consagración española impulsaría la candidatura de figuras como Lamine Yamal, considerado por muchos especialistas como uno de los futbolistas más determinantes de la temporada gracias a sus títulos con el Barcelona y su protagonismo con la selección.

Otro nombre que volvería a tomar fuerza sería Rodri, quien continúa siendo uno de los jugadores más valorados por la crítica internacional debido a su influencia en el funcionamiento colectivo tanto de España como de su club.

En ese escenario, también seguirían con opciones otros candidatos como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Harry Kane y Michael Olise, dependiendo del peso que finalmente otorguen los votantes a la temporada de clubes frente al desenlace del Mundial.

¿La final del Mundial definirá el Balón de Oro?

Aunque la temporada comenzó en agosto de 2025 y el Balón de Oro evalúa el rendimiento durante todo el año futbolístico, una final del Mundial suele tener un enorme impacto en la percepción de periodistas, capitanes y seleccionadores que participan en las votaciones.

Argentina y España no solo disputarán la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También pondrán en juego buena parte de las aspiraciones individuales de varias de sus principales figuras.

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La publicación de la cuenta oficial del Balón de Oro no confirma ningún favoritismo, pero sí dejó claro un aspecto que alimenta el debate: jugar fuera de Europa ya no representa un obstáculo para ganar el premio. Con ese escenario sobre la mesa, Lionel Messi llega a la final del Mundial con la posibilidad de escribir otro capítulo histórico y acercarse a un inédito noveno Balón de Oro si logra conquistar un nuevo título con Argentina.