¡Transformación total! Así luce el estadio del Real Madrid antes del histórico debut de la NFL

La expectativa crece en Madrid al ver el estadio del Real Madrid listo para el debut en la NFL, un acontecimiento histórico para el deporte estadounidense y europeo.

El renovado Santiago Bernabéu ya luce completamente adaptado para recibir por primera vez un partido oficial de la National Football League, en un evento que marcará un antes y un después en la expansión internacional de esta competencia.

¿Qué transformaciones se hicieron en el Bernabéu para el juego de la NFL?

Para acoger el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el emblemático recinto madrileño fue sometido a ajustes técnicos que permiten cumplir con las exigencias del fútbol americano.

El terreno de juego se amplió y se adecuó para alcanzar las medidas reglamentarias de 120 yardas de largo incluyendo las zonas de anotación y más de 53 yardas de ancho.

Los característicos palos para los puntos extra y los goles de campo ya están instalados en ambos fondos, mientras que las líneas y marcas sobre el césped fueron pintadas siguiendo los estándares oficiales de la liga.

A pesar del cambio, el Bernabéu mantiene su superficie natural, la misma que utiliza el Real Madrid, aunque tratada especialmente para soportar el impacto del juego de contacto.

También se modificaron los espacios laterales del campo. Los banquillos tradicionales fueron reemplazados por módulos móviles, necesarios para albergar a las amplias plantillas de la NFL, que suelen superar los 40 jugadores disponibles durante el encuentro.

Además, se habilitan zonas específicas para calentamiento y logística, lo que transforma por completo la estética habitual del escenario.

¿Cómo será la ambientación del Bernabéu para este debut de la NFL?

Más allá de las adecuaciones técnicas, el estadio presenta una atmósfera totalmente distinta. Quienes ingresen podrán notar el estadio del Real Madrid listo para el debut en la NFL, con vallas publicitarias, señalética y montajes visuales propios de la liga estadounidense.

Incluso se ha preparado un escenario especial para la presentación musical previa al partido, un componente infaltable en los eventos de la NFL.

Con la estética adaptada, los colores de los Dolphins dominan varios sectores del recinto por su vínculo con el mercado hispano.

A ello se suman los patrocinadores oficiales de la liga, que integran una producción pensada para globalizar la experiencia.

El debut en España no solo consolida la proyección internacional de la NFL, sino que también confirma la versatilidad del nuevo Bernabéu, capaz de transformarse en tiempo récord para recibir espectáculos de talla mundial.