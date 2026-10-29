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Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?

'Verdolagas' y 'cardenales' se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot en el marco de la fecha 5 de la Liga Betplay.

Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?
Foto: Atlético Nacional | Independiente Santa Fe

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
08:37 a. m.
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Atlético Nacional e Independiente Santa Fe protagonizan el partido más atractivo de la fecha 5 de la Liga Betplay, que se juega hasta ahora debido al terremoto del 10 de agosto que obligó a posponer la totalidad de la fecha.

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El juego, programado para este 29 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, enfrenta al primero de la tabla, como lo es Nacional, contra el cuarto; los 'verdolagas' suman 32 puntos, mientras que los 'cardenales' completaron 28 puntos después de la última victoria en condición de local.

Atlético Nacional buscará hacer respetar su casa y sumar tres puntos que lo mantengan como cabeza de grupo en los cuadrangulares finales, mientras Santa Fe intentará sellar la clasificación y no despegarse de América de Cali en la tabla de reclasificación.

Nacional vs. Santa Fe: horario y posibles formaciones

Verdes y rojos se enfrentan desde las 8:30 de la noche en Medellín y el juego se podrá seguir en vivo a través de Win Sports +.

El club local confirmó que Marlos Moreno, Neider Parra e Ian Poveda se encuentran descartados para el partido por lesión y esta sería la probable nómina titular:

Armani; Román, Haydar, Tesillo, Velásquez; Zapata, Campuzano; Cabrera, James, Rengifo; Sarmiento

Por su parte, los 'leones', que el próximo domingo enfrentan un partido clave contra Once Caldas por los cuartos de final de Copa Betplay, jugarían con nómina titular a pesar de la cercanía de los partidos.

Esta sería la probable nómina titular de Santa Fe:

Asprilla; Puerta, Scarpetta, Olivera, Palacios; D. Torres, J. Torres; O'Brian, Fagúndez, Rodríguez; Rodallega

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James vs. Rodallega: duelo de experiencia

Aunque no está confirmada la titularidad de James Rodríguez y Hugo Rodallega, su presencia en el 11 inicial de cada uno de sus equipos es casi segura debido a la importancia del partido, por lo que los asistentes al estadio, así como los televidentes, podrán presenciar un interesante duelo de experiencia y jerarquía en el que ninguno de los dos se guardará nada en busca de la victoria.

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