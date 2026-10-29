Nacional vs. Santa Fe: ¿Juegan James y Rodallega?
'Verdolagas' y 'cardenales' se enfrentan en el estadio Atanasio Girardot en el marco de la fecha 5 de la Liga Betplay.
Noticias RCN
08:37 a. m.
Atlético Nacional e Independiente Santa Fe protagonizan el partido más atractivo de la fecha 5 de la Liga Betplay, que se juega hasta ahora debido al terremoto del 10 de agosto que obligó a posponer la totalidad de la fecha.
El juego, programado para este 29 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, enfrenta al primero de la tabla, como lo es Nacional, contra el cuarto; los 'verdolagas' suman 32 puntos, mientras que los 'cardenales' completaron 28 puntos después de la última victoria en condición de local.
Atlético Nacional buscará hacer respetar su casa y sumar tres puntos que lo mantengan como cabeza de grupo en los cuadrangulares finales, mientras Santa Fe intentará sellar la clasificación y no despegarse de América de Cali en la tabla de reclasificación.
Nacional vs. Santa Fe: horario y posibles formaciones
Verdes y rojos se enfrentan desde las 8:30 de la noche en Medellín y el juego se podrá seguir en vivo a través de Win Sports +.
El club local confirmó que Marlos Moreno, Neider Parra e Ian Poveda se encuentran descartados para el partido por lesión y esta sería la probable nómina titular:
Armani; Román, Haydar, Tesillo, Velásquez; Zapata, Campuzano; Cabrera, James, Rengifo; Sarmiento
Por su parte, los 'leones', que el próximo domingo enfrentan un partido clave contra Once Caldas por los cuartos de final de Copa Betplay, jugarían con nómina titular a pesar de la cercanía de los partidos.
Esta sería la probable nómina titular de Santa Fe:
Asprilla; Puerta, Scarpetta, Olivera, Palacios; D. Torres, J. Torres; O'Brian, Fagúndez, Rodríguez; Rodallega
James vs. Rodallega: duelo de experiencia
Aunque no está confirmada la titularidad de James Rodríguez y Hugo Rodallega, su presencia en el 11 inicial de cada uno de sus equipos es casi segura debido a la importancia del partido, por lo que los asistentes al estadio, así como los televidentes, podrán presenciar un interesante duelo de experiencia y jerarquía en el que ninguno de los dos se guardará nada en busca de la victoria.