Esto dicen las grabaciones de los trenes que chocaron en España momentos antes del accidente

El más reciente balance de la tragedia ferroviaria en España eleva a 69 la cifra de fallecidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad. Durante toda la noche y la madrugada, las autoridades y los equipos de emergencia trabajaron en la zona del accidente, removiendo los restos de los trenes en busca de posibles sobrevivientes.

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Las primeras indagaciones buscan establecer las causas del siniestro y determinar si hubo fallos técnicos o errores humanos que contribuyeron a la colisión. Sin embargo, las autoridades continúan investigando por qué los sistemas de seguridad no habrían evitado el accidente.

El siniestro corresponde a la segunda emergencia ferroviaria registrada durante este año. El caso también ha provocado cuestionamientos sobre la gestión del sistema ferroviario español durante el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre posibles irregularidades en su operación, aspectos que deberán sustentarse en las investigaciones correspondientes.

Tras conocerse el accidente, Sánchez aseguró que se adelantarían las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la tragedia. “Vamos a llegar hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá. Si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, afirmó.

Posteriormente, se conocieron grabaciones de audio de las conversaciones que mantuvieron los maquinistas de los trenes involucrados con el centro de control de Atocha, minutos antes de la colisión.

Revelan audios de la conversación entre los maquinistas previo al accidente

En uno de los audios se escucha una instrucción dirigida al maquinista de uno de los trenes: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha. Luego reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”. La orden habría sido emitida desde el centro de control de ADIF, ubicado en Atocha.

Antes del accidente, el sistema de seguridad LZB, encargado de supervisar la circulación ferroviaria, habría presentado problemas. Según la información conocida, varios trenes permanecían detenidos y desde el centro de control se impartieron instrucciones para reanudar la marcha. Aproximadamente siete minutos antes de la colisión, una de las maquinistas ya había informado sobre su posición.

“No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada. He tenido una pérdida de transmisión. Estoy detenida la señal de entrada urda”, se escucha en otra de las grabaciones.

Entretanto, la empresa pública de transporte ferroviario Renfe suspendió la venta de pasajes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 de diciembre. A partir del 30 de octubre, está previsto implementar un plan alternativo de transporte para facilitar los desplazamientos de los viajeros afectados.

Por otro lado, está prevista la visita del rey Felipe VI y la reina Letizia a los heridos que permanecen hospitalizados en la ciudad de Toledo, como parte de las acciones de acompañamiento a las víctimas de la tragedia.