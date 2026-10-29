Kevin Parra pidió perdón por sus declaraciones y envió un mensaje a los hinchas de Nacional

El futbolista Kevin Parra, de Atlético Nacional, ofreció disculpas públicas después de generar polémica por unas declaraciones en TikTok en las que calificó de “fracasados” a quienes lo criticaban y afirmó que a algunos les había tocado dedicarse a estudiar. El jugador reconoció su error y también envió un mensaje a la hinchada verdolaga.

¿Qué dijo Kevin Parra en sus disculpas?

A través de sus redes sociales, el atacante reconoció que sus palabras no fueron la manera adecuada de responder a los cuestionamientos y se dirigió especialmente a las personas que pudieron sentirse ofendidas por sus comentarios.

Hola mi gente, pasaba por acá a ofrecerle mil disculpas, a toda la gente que quizás se sintió ofendida, a todos los estudiantes, creo que no fue la manera, ni la forma de transmitir el mensaje, expresó en Instagram.

Parra también admitió que se equivocó y aseguró que la situación le dejó un aprendizaje personal.

Es de humano y hombre reconocer nuestros errores. Hoy me tocó a mí pasar por aquí a mandarles un mensaje, soy una persona que reconozco mis errores, humildemente me equivoqué, agregó.

En otra publicación, el jugador insistió en su arrepentimiento y reiteró sus disculpas a quienes se sintieron afectados por sus declaraciones.

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Estoy muy arrepentido de todo lo que dije, todos los días aprendemos de los errores, yo me estoy construyendo como persona y créanme que de esta falla aprendí y mucho, escribió.

¿Por qué se desató la polémica con el jugador de Nacional?

La controversia comenzó después de que Parra respondiera durante una transmisión en vivo en TikTok a los aficionados que cuestionaban su rendimiento deportivo.

Todos esos que tiran que yo no sé qué y que yo no sé cuánto es puro fracasado, papi, que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Dónde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno, afirmó.

El episodio se produjo después de la derrota 1-0 de Atlético Nacional frente a Cúcuta Deportivo, partido en el que el futbolista desperdició una oportunidad clara de gol.

¿Qué mensaje envió Kevin Parra a la hinchada de Nacional?

Además de disculparse con las personas que se sintieron ofendidas, el jugador quiso aclarar una imagen que circuló en Instagram y que, según afirmó, no correspondía a una publicación suya.

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Parra también expresó su cariño por los seguidores de Atlético Nacional y aseguró que mantiene el respeto por el equipo.