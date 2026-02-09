Hubo novedades en el estado de salud de Omar Pérez tras el infarto que sufrió: esto se confirmó

En la noche del miércoles 4 de febrero, Omar Pérez tuvo que ser ingresado en la Clínica Marly, en el norte de Bogotá, por un fuerte dolor en el pecho.

Por lo tanto, los especialistas le realizaron exámenes de rigor y le detectaron un infarto.

Sin embargo, la intervención fue a tiempo y, en consecuencia, el círculo más cercano a Omar Pérez, el ídolo de Independiente Santa Fe, informó en un comunicado de prensa que el exfutbolista estaba estable y con buen pronóstico.

En medio de esa coyuntura, el argentino no solo emitió un nuevo mensaje en los últimos días desde el hospital, sino que hubo una novedad con su estado de salud. ¿Cuál fue?

Esta fue la novedad que hubo en el estado de salud de Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, tras su infarto

El domingo 8 de febrero, Natalia Gueren, la esposa de Omar Pérez, publicó un video en el que mostró que el '10' ya había recibido el alta médica.

"En casa. Juntos a la par, pero de vacaciones, por favor, por si no fui clara en los pedidos", escribió la pareja de Omar Pérez junto a unos emoticones de risa.

Así fue el parte de tranquilidad que había entregado Omar Pérez antes de su alta médica

El viernes 6 de febrero, aun desde la Clínica Marly, Omar Pérez explicó que su recuperación continuaba siendo óptima.

"Realmente da mucha emoción la cantidad de mensajes. La evolución fue progresiva y constante", comenzó escribiendo.

"Ya me siento mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Fue una decisión rápida que ayudó al corazón a estar muy bien", concluyó.