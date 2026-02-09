CANAL RCN
Colombia

Vuelo ambulancia que cubría la ruta Popayán – Cali se vino a tierra: cuatro personas iban a bordo

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el accidente se registró, aproximadamente, a cinco millas del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
11:24 a. m.
Cerca de 30 minutos estuvo en el aire el vuelo ambulancia que la aeronave de matrícula HK-4754 realizaba entre Popayán y Cali este lunes, 9 de febrero, antes de venirse a tierra.

De acuerdo con información revelada por la Aeronáutica Civil, la aeronave tipo PA-34 salió del Aeropuerto Guillermo León Valencia sobre las 9:22 a.m. y se accidentó 28 minutos más tarde, a las 9:50 a.m., a cinco millas del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

En un comunicado informaron que “el evento” de la aeronave perteneciente a la empresa Solair S.A.S. “se presentó a las 14:51 UTC. A bordo se encontraban cuatro (4) personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH)”, pero logró confirmarse “que todos los ocupantes resultaron ilesos y que, al momento del incidente, no era transportado ningún paciente”.

Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia
Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia

Dirección Técnica de Investigaciones de la Aerocivil investiga el caso:

La aeronave se declaró en emergencia cerca del Aeropuerto Alfonso Bonilla; lo que permitió activar los equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) de manera inmediata. Al lugar, además, se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos y:

“Así mismo, personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se encuentra en desplazamiento para adelantar las labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”.

VIDEO | Caballos invadieron la pista del aeropuerto de Capurganá y por poco chocan con una avioneta
VIDEO | Caballos invadieron la pista del aeropuerto de Capurganá y por poco chocan con una avioneta

Otros dos accidentes aéreos han marcado al país en 2026:

el accidente del vuelo ambulancia cerca del aeropuerto de Cali ocurre a unos días del siniestro registrado en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero.

El vuelo de la aerolínea Satena cubría la ruta Cúcuta y Ocaña sobre el mediodía del miércoles, 28 de enero, cuando se vino a tierra, a menos de 30 minutos del despegue.

Días antes, el sábado 10 de enero, el país lloró la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo, luego de que su avión cayera en la vereda Romita, del municipio de Paipa. La aeronave cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

