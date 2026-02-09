CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz acecha: tabla de goleadores de la Bundesliga tras su triplete

Luis Díaz marcó tripleta con Bayern Múnich este fin de semana y el colombiano se reubicó en la tabla de goleadores.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
06:44 a. m.
Luis Díaz firmó una actuación consagratoria este domingo en la Bundesliga. El colombiano fue la gran figura en la goleada del Bayern Múnich por 5-1 frente a Hoffenheim, en el duelo correspondiente a la jornada 21, gracias a un triplete que lo reposiciona entre los máximos artilleros del campeonato alemán.

El extremo guajiro atraviesa un momento excepcional en el fútbol europeo. Su capacidad para desequilibrar desde las bandas, sumada a una notable eficacia frente al arco, lo tiene como uno de los nombres propios del torneo. Con sus tres anotaciones de este fin de semana, alcanzó los 13 goles en la Bundesliga y se ubicó en la segunda posición de la tabla de goleadores, solo por detrás de su compañero de equipo, el inglés Harry Kane, quien suma 24 tantos.

Un triplete que confirma su impacto en el Bayern

El partido ante Hoffenheim fue una demostración del peso específico que tiene Díaz en el frente ofensivo del conjunto bávaro. El colombiano no solo marcó tres goles, sino que también generó acciones determinantes para el desarrollo del encuentro, incluyendo las jugadas que derivaron en los penales convertidos por Kane.

Su actuación fue determinante para que el Bayern retomara el camino de la victoria con autoridad y mantuviera la ventaja en la cima del campeonato. El equipo muniqués se impuso con claridad y confirmó su poder ofensivo en una temporada en la que ha destacado por su capacidad goleadora.

Más allá de los números, lo que llama la atención es el rol de Díaz dentro del sistema ofensivo. Sin ser un centrodelantero tradicional, el colombiano ha sabido encontrar espacios, atacar el área con inteligencia y convertir situaciones que normalmente corresponden a un ‘9’ de referencia.

Un extremo entre los grandes goleadores

La tabla de artilleros tras la jornada 21 refleja el impacto del colombiano:

  • 24 goles: Harry Kane (Bayern Múnich)
  • 13 goles: Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • 11 goles: Deniz Undav (Stuttgart)
  • 10 goles: Michael Olise (Bayern Múnich), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)
  • 9 goles: Amiri (Mainz), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramaric (Hoffenheim)
  • 8 goles: Baumgartner (RB Leipzig), Burkardt (Eintracht Fráncfort)
  • 7 goles: Amoura (Wolfsburgo), Diomande (RB Leipzig), El Mala (Colonia)

Que Díaz aparezca en ese listado sin desempeñarse como delantero centro habla de su versatilidad y de su influencia real en el ataque del Bayern. El colombiano ha asumido responsabilidades ofensivas y ha respondido con goles, regularidad y actuaciones decisivas.

A este ritmo, el guajiro no solo se consolida como una de las figuras del fútbol alemán, sino también como uno de los jugadores más determinantes de la temporada en Europa, confirmando que su presente es tan brillante como admirable.

