Boca Juniors se olvidó de Marino y fichó sorpresivamente a otro colombiano

Boca Juniors se movió con rapidez en el mercado de pases y dejó atrás el intento fallido por el colombiano Marino Hinestroza. La dirigencia ‘xeneize’, que había puesto sus ojos en el joven extremo, decidió cambiar de objetivo y apostó nuevamente por el talento cafetero, pero esta vez dentro del propio fútbol argentino.

El nombre que tomó fuerza en las últimas horas fue el de Edwin Cetré, actual jugador de Estudiantes de La Plata, quien habría alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo del club de La Ribera. El extremo, de 28 años, se ha consolidado en el conjunto platense gracias a su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para romper líneas defensivas, características que sedujeron al cuerpo técnico y a la dirigencia boquense.

RELACIONADO Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza

Boca cambia de objetivo y apunta a Cetré

Luego de que la operación por Hinestroza no prosperara, Boca necesitaba reaccionar con rapidez para reforzar una posición considerada clave en su esquema ofensivo. La alternativa surgió en el mismo torneo argentino, donde Cetré ha tenido continuidad y ha mostrado un rendimiento regular con Estudiantes.

El colombiano no es un desconocido para el entorno del fútbol argentino. Desde su llegada al ‘Pincha’, ha sumado experiencia en torneos locales e internacionales, lo que le ha permitido adaptarse al ritmo y a la exigencia del campeonato. Ese conocimiento del medio fue un factor determinante para que Boca acelerara las negociaciones y buscara asegurar su fichaje.

Negociaciones por el 100% del pase

La intención de Boca Juniors no es solo sumar al jugador, sino quedarse con la totalidad de su ficha. Para lograrlo, el club negoció primero con Estudiantes de La Plata, que posee el 50% de los derechos del futbolista, y posteriormente inició contactos con Independiente Medellín, dueño de la otra mitad.

Según lo que se maneja en el entorno del fútbol argentino, la institución de La Ribera busca cerrar la operación por el 100% del pase de Cetré, en una cifra cercana a los seis millones de dólares brutos. Se trata de un monto similar al que Boca había acordado previamente con Athletico Paranaense por Hinestroza, antes de que aquella transferencia se frustrara.

De concretarse la operación, el extremo colombiano llegaría a La Bombonera como una apuesta importante del club para reforzar su ataque. Su experiencia, velocidad y capacidad de desequilibrio lo convierten en un jugador con características acordes a lo que busca Boca, que pretende potenciar su frente ofensivo y volver a ser protagonista en los torneos que afronta durante la temporada.