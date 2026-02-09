CANAL RCN
Deportes

Boca Juniors se olvidó de Marino y fichó sorpresivamente a otro colombiano

Boca Juniors tendría todo arreglado para la llegada de otro extremo colombiano tras su fichaje caído con Marino Hinestroza.

Boca Juniors
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Boca Juniors se movió con rapidez en el mercado de pases y dejó atrás el intento fallido por el colombiano Marino Hinestroza. La dirigencia ‘xeneize’, que había puesto sus ojos en el joven extremo, decidió cambiar de objetivo y apostó nuevamente por el talento cafetero, pero esta vez dentro del propio fútbol argentino.

El nombre que tomó fuerza en las últimas horas fue el de Edwin Cetré, actual jugador de Estudiantes de La Plata, quien habría alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo refuerzo del club de La Ribera. El extremo, de 28 años, se ha consolidado en el conjunto platense gracias a su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para romper líneas defensivas, características que sedujeron al cuerpo técnico y a la dirigencia boquense.

Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza
RELACIONADO

Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza

Boca cambia de objetivo y apunta a Cetré

Luego de que la operación por Hinestroza no prosperara, Boca necesitaba reaccionar con rapidez para reforzar una posición considerada clave en su esquema ofensivo. La alternativa surgió en el mismo torneo argentino, donde Cetré ha tenido continuidad y ha mostrado un rendimiento regular con Estudiantes.

El colombiano no es un desconocido para el entorno del fútbol argentino. Desde su llegada al ‘Pincha’, ha sumado experiencia en torneos locales e internacionales, lo que le ha permitido adaptarse al ritmo y a la exigencia del campeonato. Ese conocimiento del medio fue un factor determinante para que Boca acelerara las negociaciones y buscara asegurar su fichaje.

Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes
RELACIONADO

Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes

Negociaciones por el 100% del pase

La intención de Boca Juniors no es solo sumar al jugador, sino quedarse con la totalidad de su ficha. Para lograrlo, el club negoció primero con Estudiantes de La Plata, que posee el 50% de los derechos del futbolista, y posteriormente inició contactos con Independiente Medellín, dueño de la otra mitad.

Según lo que se maneja en el entorno del fútbol argentino, la institución de La Ribera busca cerrar la operación por el 100% del pase de Cetré, en una cifra cercana a los seis millones de dólares brutos. Se trata de un monto similar al que Boca había acordado previamente con Athletico Paranaense por Hinestroza, antes de que aquella transferencia se frustrara.

Luis Díaz acecha: tabla de goleadores de la Bundesliga tras su triplete
RELACIONADO

Luis Díaz acecha: tabla de goleadores de la Bundesliga tras su triplete

De concretarse la operación, el extremo colombiano llegaría a La Bombonera como una apuesta importante del club para reforzar su ataque. Su experiencia, velocidad y capacidad de desequilibrio lo convierten en un jugador con características acordes a lo que busca Boca, que pretende potenciar su frente ofensivo y volver a ser protagonista en los torneos que afronta durante la temporada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

La icónica presentación de Jhon Jader Durán con el Zenit de Rusia: ¡nuevo equipo!

Luis Díaz

Luis Díaz acecha: tabla de goleadores de la Bundesliga tras su triplete

Liga BetPlay

Deportivo Cali y Millonarios empataron en el clásico añejo del fútbol colombiano: posición en la tabla

Otras Noticias

Educación

Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades

La entidad dio a conocer el nuevo cronograma de inscripciones para estas pruebas.

La casa de los famosos

Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026: hay un NUEVO participante en riesgo de eliminación

El participante ha demostrado ser uno de los más fuertes en las últimas semanas. ¿Qué ocurrió?

Lluvias En Colombia

Lluvias en Colombia dejan 68.000 personas damnificadas: al menos 27.000 están en Córdoba

Artistas

Dolor profundo en el periodismo: murió reconocido periodista, de manera inesperada, a sus 50 años

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.