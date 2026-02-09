Tragedia en el norte del Líbano: derrumbe de un edificio dejó 14 fallecidos

El colapso de un edificio residencial en Trípoli, al norte de Líbano, dejó al menos 14 personas muertas, según el balance oficial entregado este lunes por la Defensa Civil del país.

La tragedia ocurrió este domingo y movilizó durante horas a equipos de rescate que trabajaron entre los escombros en busca de sobrevivientes.

El jefe de la Defensa Civil, Imad Jreish, confirmó a la prensa que las labores de búsqueda y rescate se dieron por concluidas de manera temporal. Aunque ocho personas lograron ser rescatadas con vida, el número de víctimas fatales aumentó frente a reportes preliminares que hablaban de nueve fallecidos.

La agencia estatal libanesa NNA informó que la estructura que se vino abajo era un edificio antiguo ubicado en Bab al-Tabbaneh, considerado el sector más empobrecido de Trípoli.

Tras el derrumbe, las autoridades ordenaron la evacuación de inmuebles cercanos ante el temor de que otras construcciones presenten daños estructurales y puedan colapsar.

Durante la noche posterior al siniestro, rescatistas continuaron removiendo restos de concreto y hierro retorcido, en una operación contrarreloj con la esperanza de encontrar personas con vida. La escena estuvo marcada por la presencia de familiares, vecinos y voluntarios que siguieron de cerca las labores de emergencia.

Jumana al-Shahal, activista local, aseguró en el lugar de los hechos que lo ocurrido refleja años de desatención hacia la ciudad. A su juicio, el derrumbe es una muestra más del deterioro urbano que afecta a amplias zonas de Trípoli, donde muchas edificaciones presentan graves fallas estructurales.

Alerta por infraestructuras antiguas en el Líbano

El accidente no es un hecho aislado. A finales de enero, otro colapso de un edificio en la misma ciudad también dejó víctimas mortales. En ese contexto, las autoridades habían advertido que al menos 105 construcciones en Trípoli se encuentran en riesgo y deberían ser evacuadas para evitar nuevas tragedias.

En el Líbano, numerosos inmuebles están en estado de abandono o fueron levantados sin cumplir normas técnicas, especialmente durante los años de la guerra civil (1975-1990).

Esa combinación de antigüedad, falta de mantenimiento y construcción irregular sigue pasando factura, mientras crecen las alertas sobre la seguridad de miles de familias que habitan edificaciones vulnerables.