A través de un comunicado, la reconocida aerolínea Avianca entregó detalles de un incidente ocurrido durante el abordaje de uno de sus vuelos. Los hechos involucraron a una colaboradora de la compañía, quien habría sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de una pasajera.

Nuevo incidente en avión de Avianca

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el episodio se registró durante el proceso de abordaje del vuelo AV8569, que cubría la ruta Cartagena-Cali.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a la trabajadora de la aerolínea con aparentes rasguños en los brazos y en la parte superior del rostro.

Mediante el comunicado, Avianca rechazó lo sucedido y confirmó que la pasajera involucrada fue arrestada por las autoridades competentes.

«Avianca informa que una pasajera fue arrestada por las autoridades competentes tras agredir física y verbalmente a una colaboradora de la aerolínea durante el proceso de abordaje del vuelo AV8569, en la ruta Cartagena-Cali», señaló la compañía.

Asimismo, la aerolínea indicó que activó los protocolos correspondientes y que está acompañando a la trabajadora afectada durante el proceso de denuncia. También anunció que adelantará las acciones legales pertinentes frente a lo ocurrido.

Hasta el momento, no se conocen los motivos que desencadenaron el altercado ni las circunstancias específicas en las que se produjo la agresión.

Avianca alertó aumento de incidentes con pasajeros disruptivos

La compañía advirtió que este tipo de situaciones no son hechos aislados. Según las cifras entregadas, durante 2025 se registraron 572 incidentes relacionados con pasajeros disruptivos, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han superado los 500 casos.

RELACIONADO Vuelos de Avianca para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Frente a este panorama, Avianca señaló que en Brasil entraron en vigor nuevas medidas que contemplan sanciones económicas y restricciones para abordar vuelos a quienes incurran en este tipo de comportamientos.

Por esta razón, la aerolínea hizo un llamado al Congreso de la República para agilizar el trámite del proyecto de ley sobre pasajeros disruptivos y pidió a la Aeronáutica Civil avanzar en una regulación que permita establecer sanciones y listas restrictivas para quienes pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores y demás viajeros.