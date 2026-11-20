En medio de la repercusión que está teniendo Barranquilla gracias a la gran final de la Copa Sudamericana que se disputará el sábado 21 de noviembre entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el renovado estadio Metropolitano, Junior FC ha anunciado a su nuevo entrenador para disputar la liga de Colombia y la Copa Conmebol Libertadores.

A raíz de los malos resultados conseguidos por el entrenador Alfredo Arias, y a pesar de haber conseguido el bicampeonato a mitad de 2026, el entrenador uruguayo fue despedido en medio de la liga del segundo semestre y el arquero e ídolo del Junior, Sebastián Viera, asumió la dirección técnica del equipo sin lograr la clasificación a los cuadrangulares finales, situación que definió su salida del club.

Jorge Bava es el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla

Desde que finalizó la participación del club 'Tiburón' en la Liga BetPlay 2026-II, varios nombres empezaron a sonar para asumir la dirección técnica, pero finalmente la dirigencia se decidió por el entrenador uruguayo Jorge Bava, quien ya tuvo una experiencia en el fútbol colombiano.

A través de un comunicado oficial publicado el viernes 20 de noviembre por la cuenta del Junior FC en la red social X, manifestaron: "Junior FC le da la bienvenida al profesor Jorge Bava y a su equipo de trabajo, deseándoles muchos éxitos en este nuevo desafío profesional, con el compromiso de trabajar por los objetivos deportivos de nuestra institución".

Palmarés de Jorge Bava como entrenador

Jorge Bava logró conseguir el título del primer semestre del 2025 con Independiente Santa Fe después de llegar en plena mitad del campeonato y en tan solo tres meses, formó al equipo campeón; posteriormente, partiría a Paraguay a dirigir a Cerro Porteño, donde también supo ser campeón.

Este es el palmarés de Jorge Bava como entrenador: