Fuero sindical: Las únicas razones por las que un empleado protegido sí puede ser despedido

Existe un mito que ha dejado muchas dudas en el mundo laboral en Colombia y es que se cree que los empleados con fuero sindical son completamente "intocables" y que sus contratos no pueden ser terminados bajo ninguna circunstancia.

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Sin embargo, las autoridades laborales y la jurisprudencia han sido claras al respecto. El fuero sindical es un mecanismo de protección, no un escudo de impunidad.

¿Qué es el fuero sindical y a quiénes protege?

Antes de entrar en las excepciones, es importante recordar que el fuero sindical es la garantía que tienen algunos trabajadores de no ser despedidos, desmejorados en sus condiciones laborales, ni trasladados sin una justa causa previamente calificada por un juez del trabajo.

Esta protección ampara principalmente a:

Los fundadores de un sindicato.

Los directores de la organización sindical (junta directiva).

Los miembros de la comisión de reclamos.

Trabajadores que se encuentren en medio de una negociación colectiva (fuero circunstancial).

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Las únicas razones por las que sí se puede despedir a un empleado con fuero

La legislación laboral no prohíbe de forma absoluta el despido de un empleado amparado por el fuero sindical, sino que establece un camino legal estricto y riguroso para asegurar que la decisión no responda a una persecución por su actividad asociativa. Para que esta desvinculación sea válida ante la ley, es obligatorio que coincidan dos factores fundamentales y sucesivos.

En primer lugar, la empresa debe contar con una justa causa real y comprobable, lo que significa que queda completamente descartado el despido por mera voluntad del empleador o sin motivo aparente. Esta justificación tiene que encajar perfectamente en los supuestos graves previstos por la ley, como cuando el trabajador comete faltas graves a sus obligaciones (actos de violencia, filtración de secretos técnicos o violaciones directas al reglamento interno), demuestra un bajo rendimiento tras haber agotado los planes de mejora, o bien, cuando ocurre la liquidación definitiva de la empresa, un escenario donde la relación laboral se vuelve materialmente inviable.

Sin embargo, tener la razón y las pruebas no es suficiente. El segundo elemento indispensable, que actúa como la auténtica regla de oro en estos casos, es obtener la autorización previa de un juez laboral. Bajo ninguna circunstancia el empleador puede aplicar la terminación del contrato de manera directa.

Si la empresa se salta este paso y despide al trabajador protegido sin el permiso judicial, la ley castiga la omisión declarando el despido como completamente nulo.

Esto tiene consecuencias financieras y operativas severas para la compañía, ya que será obligada a reintegrar de inmediato al empleado a su puesto y a pagarle, con carácter retroactivo, todos los salarios y prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado de su cargo.