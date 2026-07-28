Zidane cumple su sueño y se convierte en seleccionador de Francia

Zinédine Zidane inicia una nueva etapa en su carrera al convertirse en el nuevo director técnico de la selección de Francia. El exfutbolista, considerado uno de los mayores ídolos del fútbol francés, asume el cargo tras la salida de Didier Deschamps, quien permaneció 14 años al frente del equipo nacional y conquistó el Mundial de 2018.

Durante su presentación, Zidane aseguró que dirigir a la selección era el desafío que siempre había esperado. Además, afirmó sentirse preparado para afrontar una responsabilidad distinta a la de entrenar un club y confía en encontrar el equilibrio entre su vida personal y el nuevo proyecto deportivo.

RELACIONADO Paparazzis captaron a Ester Expósito y Mbappé en una noche romántica en Miami

Del éxito como jugador a la gloria como entrenador

La historia de Zidane con Francia quedó marcada para siempre en 1998, cuando lideró al equipo hacia el primer título mundial de su historia. También levantó la Eurocopa de 2000 y brilló con el Real Madrid, donde conquistó la Liga de Campeones de 2002 con un recordado gol en la final.

Su despedida como futbolista llegó en el Mundial de Alemania 2006, cuando fue expulsado en la final ante Italia tras protagonizar un incidente con Marco Materazzi. A pesar de ese episodio, su legado permaneció intacto.

Como entrenador, volvió a hacer historia al conquistar tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Real Madrid entre 2016 y 2018.

El desafío de liderar una generación de estrellas

Ahora, Zidane tendrá la misión de conducir a una selección repleta de talento, con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

RELACIONADO Mbappé supera a Messi y ya es el máximo goleador de los Mundiales

Su experiencia al frente de un vestuario lleno de estrellas en el Real Madrid es uno de los aspectos que más confianza genera en torno a su llegada. Francia espera que esa capacidad de liderazgo y manejo de grupo se traduzca en nuevos éxitos para una selección que buscará mantenerse entre las grandes potencias del fútbol mundial.