“El presidente cometió una falta disciplinaria”: abogado habla sobre el caso de Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), estuvo en Noticias RCN exponiendo las presuntas irregularidades que notó en el gobierno Petro.

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Durante la entrevista, destapó más detalles sobre la injerencia de Juliana Guerrero en el gobierno y lo que le costó expresar su inconformidad ante diferentes decisiones.

El escándalo tras las revelaciones de Rodríguez

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y dejaron en el ojo del huracán al presidente Petro, quien le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente por incompetente.

Acto seguido, compartió un documento con la incapacidad médica por motivos psiquiátricos. Esto puso sobre la mesa la controversia en torno a mostrar públicamente información relacionada con la salud de una funcionaria.

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Noticias RCN conversó con el abogado laboral Rodolfo Correa para conocer si, desde el punto legal, el mandatario podía pedir que la funcionaria fuera declarada insubsistente a pesar de estar con incapacidad médica.

“Una incapacidad no suspende la facultad de libre nombramiento y remoción que tienen los servidores públicos con esta potestad. Otro caso especial ya es si evidentemente esta circunstancia de carácter de salud mental la imposibilita en el ejercicio completo de sus funciones, podría ella incurrir en un asunto de estabilidad laboral reforzada”, explicó.

¿Qué acciones puede tomar Rodríguez?

Ahora bien, con respecto al documento publicado, Correa enfatizó que el presidente no podía hacerlo: “Cometió una falta disciplinaria y da lugar a que sea investigado disciplinariamente por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Violó una norma básica y estatutaria, dado que está prohibida la publicación de datos sensibles”.

En caso de que Rodríguez sea apartada del cargo completamente por la insubsistencia, el abogado explicó que ella podría considerar la decisión como una represalia e iniciar el trámite de una acción de tutela o una nulidad y restablecimiento del derecho, esta última con una posible indemnización.