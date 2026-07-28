"Él cayó": Jhon Durán se sinceró y le contó a un DT la verdad de lo ocurrido en el camerino con Néstor Lorenzo

Jhon Durán, el nuevo delantero del Benfica de Portugal, estuvo en Colombia durante la temporada del Mundial 2026.

El oriundo de Medellín, como acostumbra a hacerlo cada vez que se encuentra en territorio colombiano, visitó al Envigado, club en el que debutó como profesional.

Además, tuvo un diálogo con Alberto Suárez, su exdirector técnico, y le contó toda la verdad de lo ocurrido en el camerino de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, el estratega de la 'tricolor'.

¿Sí hubo agresión? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Descubra aquí en Noticias RCN lo que aseguró el entrenador colombiano.

Alberto Suárez, ex DT de Jhon Durán, contó qué pasó entre el delantero y Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

En una entrevista que salió a la luz en las últimas horas, Alberto Suárez manifestó que le pidió a Jhon Durán que se sincerara con él y que el ariete le expresó que Néstor Lorenzo sí se cayó, pero que no fue su intención que ese fuera el desenlace.

"A él lo acusan de un evento en el camerino y la última vez que vino, hace como un mes y medio, yo le dije: ¿Eso es cierto? Y él me respondió: 'No. Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe me agarró por detrás. Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara, y él cayó'", sostuvo Alberto Suárez.

"Pero no le ha sacado un revólver a nadie, no lo han cogido haciendo disparos y no ha matado a nadie. Este es un niño, pero al país le duele que es rico y que tiene mucho dinero. Si no fuera así, no les importaba qué hacía", añadió el DT colombiano.

Jhon Durán ya debutó con el Benfica: así le fue

El pasado viernes 24 de julio, el Benfica jugó un amistoso vs. Belenenses y Jhon Durán, el nuevo delantero del club, ingresó en el segundo tiempo.

Al minuto 54, el ariete aprovechó una pelota cruzada, ingresó al área en solitario y anotó el 4-1 parcial.

Además, tan solo un minuto después, asistió a Prestianni para que celebrara el 5-1 definitivo.