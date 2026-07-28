Cómo hacer el traspaso legal de un vehículo vendido sin papeles: Requisitos y solución

Para miles de colombianos, la venta de un vehículo "en la palabra" o mediante una simple promesa de compraventa se ha convertido en una pesadilla jurídica y financiera. Ceder las llaves de un carro o una motocicleta sin formalizar la transferencia ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) deja al vendedor original expuesto a cobros por impuestos acumulados, fotomultas por infracciones que no cometió, cobros coactivos e incluso embargos de sus cuentas bancarias y salarios.

Durante años, la vía de escape legal ante el desconocimiento del paradero del comprador fue el traspaso a persona indeterminada. Sin embargo, este mecanismo de excepción dejó de regir definitivamente en febrero de 2026, tras el vencimiento de los plazos extraordinarios fijados por el Ministerio de Transporte.

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Bajo este contexto, quienes no regularizaron la propiedad de sus antiguos vehículos se enfrentan a un panorama complejo, pero en el que aún existen caminos legales para proteger su patrimonio.

El riesgo legal de figurar como propietario activo

Cuando el traspaso formal no se registra, el vendedor sigue siendo ante la ley el sujeto pasivo de todas las obligaciones y responsabilidades vinculadas al automotor. Si el vehículo se ve involucrado en un accidente con lesionados, en un evento de atropello con fuga o en la comisión de un delito, la Fiscalía y las autoridades judiciales citarán en primera instancia a quien aparezca inscrito en la licencia de tránsito.

En el ámbito económico, la acumulación de impuestos vehiculares y los comparendos electrónicos siguen asociándose a la cédula del titular, lo que suele derivar en procesos de cobro coactivo dictados por las secretarías de Hacienda y de Tránsito locales.

Alternativas vigentes para solucionar la situación

Ante la imposibilidad de acudir al trámite de persona indeterminada, los ciudadanos deben recurrir a las vías legales y judiciales ordinarias para desvincularse del vehículo:

Búsqueda y localización para un traspaso de mutuo acuerdo.

Si conserva datos de contacto, copias de cédula o el contrato de compraventa firmado en su momento, el camino más expedito sigue siendo ubicar al comprador actual. Las partes pueden suscribir el Formulario Único de Solicitud de Trámites y acudir a un organismo de tránsito para asentar la propiedad real del automotor.

Demanda civil de declaración de pertenencia o cumplimiento de contrato. Si el comprador se niega a realizar el trámite o no es posible ubicarlo, el vendedor debe acudir a la jurisdicción ordinaria civil.

A través de un abogado, se puede interponer una demanda declarativa para que un juez ordene la inscripción del nuevo propietario o resuelva la venta, notificando a la autoridad de tránsito correspondiente para que actualice la información del RUNT por mandato judicial.

Denuncia por abuso de confianza o falsedad. En los casos donde hubo un compromiso formal de realizar el traspaso que fue incumplido con dolo por el comprador, o si el vehículo ha sido utilizado sin autorización continuada, cabe la posibilidad de interponer una denuncia penal.

Una orden judicial dictada en el marco de una investigación penal puede permitir la inmovilización del vehículo o servir de sustento para frenar el cobro de obligaciones fiscales y sancionatorias.