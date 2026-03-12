CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué pasará con las curules de Wadith Manzur y Karen Manrique, reelectos el 8 de marzo?

Ambos consiguieron un cupo en las elecciones legislativas; sin embargo, la Corte Suprema dictó la medida de aseguramiento en su contra.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
09:43 a. m.
La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia expidió sobre las 8:00 de la mañana de este jueves, 12 de marzo, las órdenes de captura en contra de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, luego de que, en la noche del miércoles, 11, se dictara, en contra de ambos, la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Queda en el aire, sin embargo, la pregunta sobre qué pasará con sus curules y es que, tanto Manzur, del partido Conservador, como Manrique, de la curul especial para víctimas, fueron reelectos. Él pasaría al Senado el próximo 20 de julio y ella se mantendría en la Cámara Baja.

RELACIONADO

Sin embargo y pese a no haber sido condenados, nadie podrá posesionarse en su curul. Al tratarse de un hecho de corrupción se aplicará la medida de silla vacía, que se declara en estos casos o cuando los congresistas son acusados de mantener vínculos con grupos armados.

Según explicó Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE, a Noticias RCN, “no podrá ser reemplazado el congresista que sea detenido, en este caso, por la comisión de delitos contra la administración pública. Aquí se presentan, en lo que atañe al doctor Wadith Manzur dos situaciones: que él, actualmente, es representante a la Cámara y que el pasado domingo fue elegido como senador de la República”.

Manzur y Manrique se presentaron ante la justicia:

Tras conocer la noticia, la representante Manrique se presentó en la estación de Policía del municipio de Tame, departamento de Arauca, en donde un oficial le explicó que no tenían la orden de captura en su contra.

Lo mismo pasó a primera hora del jueves, cuando el representante Manzur se presentó en el Búnker de la Fiscalía, para ponerse a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

RELACIONADO

Noticias RCN conoció que Manzur será enviado a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en donde también se encuentran los expresidentes del Senado, Iván Name, y Cámara, Andrés Calle. Manrique, de otro lado, podría ser enviada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor o la Escuela de Carabineros, también en la capital colombiana.

Los dos son acusados de aceptar sobornos en contratos, junto a los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, y el excongresista Juan Diego Muñoz, de funcionarios del Ministerio de Hacienda, cuando Ricardo Bonilla era el jefe de la cartera, a cambio de aprobar los créditos solicitados por el Gobierno, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en 2023.

