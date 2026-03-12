Dolor en el fútbol: murió reconocido exarquero que fue de selección

El fútbol uruguayo está consternado debido a que el pasado martes 10 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de un reconocido exarquero.

La vida de Mauricio Daniel Nanni Lima, que era oriundo de Montevideo, debutó en 1998 y tuvo actividad con la Selección de Uruguay en 2003, se apagó a sus 46 años.

La noticia fue confirmada por Montevideo Wanderers, el club en el que Mauricio Nanni tuvo dos etapas como profesional y, además, trabajó como gerente deportivo.

Este fue el mensaje de Montevideo Wanderers tras la muerte de Mauricio Nanni, el reconocido arquero de Uruguay

Montevideo Wanderers, a través de sus redes sociales, lamentó la muerte de Mauricio Nanni y exaltó su legado.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados, nuestras más sinceras condolencias", se comenzó expresando.

"En un día triste para nuestra institución, agradecemos profundamente las distintas muestras de afecto, respeto y cariño que los distintos clubes, dirigentes y medios de comunicación tuvieron con la familia de Mauricio y el equipo. Seguiremos acompañándolo y recordándolo siempre como un gran bohemio que trabajó y luchó por su querido club", se complementó.

Además, River Plate de Uruguay también escribió un mensaje de luto en sus redes sociales.

"El Club Atlético River Plate lamenta el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador de Wanderers, Bella Vista, Defensor Sporting, entre otros. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos en este duro momento", se precisó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Mauricio Nanni, el reconocido arquero de Uruguay?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Mauricio Nanni estaba batallando contra un cáncer desde hace algún tiempo.

En consecuencia, a pesar de los tratamientos, su estado de salud se fue desmejorando paulatinamente.

A lo largo de su carrera, Mauricio Nanni militó en los siguientes clubes: