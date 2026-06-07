Oficial: así formara la Selección Colombia para enfrentar a Jordania antes del Mundial

La Selección Colombia está a punto de iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026 y enfrentará a Jordania previo a lo que será el debut en la fase de grupos. En este amistoso internacional, el técnico Néstor Lorenzo espera ajustar los detalles finales.

Para este enfrentamiento, el técnico argentino decidió salir con varios de sus jugadores titulares, buscando afianzar el equipo para las fases definitivas. Habrá que esperar para ver si en el trascurso del partido le da minutos a los demás nombres.

Titular de Colombia vs Jordania

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Volantes: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez.

Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.