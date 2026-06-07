¿Qué falta para conocer toda la verdad sobre el crimen de Miguel Uribe?

Un año después del asesinato de Miguel Uribe, las autoridades destacan avances que pocos casos de esta magnitud habían alcanzado en tan poco tiempo.

Nueve personas han sido capturadas, cuatro ya fueron condenadas y la Fiscalía ha logrado reconstruir buena parte de la estructura criminal que habría participado en la planeación y ejecución del atentado.

Sin embargo, la familia de la víctima insiste en que aún falta esclarecer el aspecto más importante del caso: identificar plenamente a quienes ordenaron el crimen y conocer las verdaderas motivaciones detrás de uno de los hechos más impactantes de la historia reciente del país.

¿Qué se ha logrado esclarecer en un año de investigación por el magnicidio de Miguel Uribe?

La investigación permitió identificar a varios de los presuntos participantes en la cadena criminal que llevó al asesinato de Miguel Uribe.

Uno de los avances más importantes fue la captura del menor de edad señalado de participar en el atentado. Según la Fiscalía, a partir de las evidencias encontradas en su entorno fue posible rastrear comunicaciones, movimientos y contactos que condujeron a otros integrantes de la organización.

La fiscal para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que el análisis de teléfonos celulares, registros digitales y redes sociales permitió establecer la caracterización de las personas que habrían intervenido en el plan criminal.

Gracias a estas labores, durante los 64 días en que Miguel Uribe permaneció hospitalizado fueron capturados seis de los implicados. Posteriormente, las autoridades continuaron ampliando el proceso hasta llegar a nueve personas judicializadas.

¿Quiénes han sido condenados?

Hasta el momento, cuatro personas han recibido condenas relacionadas con el caso, mientras otros procesados continúan enfrentando investigaciones y procesos judiciales.

Para la Fiscalía, estos resultados representan avances significativos en comparación con otros magnicidios ocurridos en Colombia, cuyos responsables tardaron décadas en ser identificados o nunca fueron plenamente esclarecidos.

Sin embargo, la familia considera que el caso aún está lejos de cerrarse.

¿Quién habría ordenado el asesinato?

La principal línea de investigación apunta hacia integrantes de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con la defensa de la familia, la información recopilada durante el proceso señala que José Manuel Sierra, alias "El Zarco Aldinever", uno de los cabecillas de esa estructura armada ilegal, habría sido quien dio la orden para ejecutar el crimen.

La hipótesis tomó fuerza tras las revelaciones obtenidas durante las investigaciones y por los vínculos encontrados entre algunos de los capturados y personas relacionadas con ese grupo armado.

Incluso, según el abogado de la familia, Víctor Mosquera, existen indicios de que recursos para financiar la operación criminal habrían sido enviados desde Venezuela.

¿Por qué sigue siendo una incógnita quién dio la orden?

Aunque las autoridades consideran que la investigación ha permitido acercarse a los presuntos determinadores del crimen, todavía no existe una decisión judicial definitiva que establezca responsabilidades.

Por esa razón, la pregunta que ha acompañado el caso desde el primer día continúa abierta: ¿quién ordenó asesinar a Miguel Uribe y por qué?

La familia también busca establecer si detrás del atentado existieron únicamente motivaciones relacionadas con estructuras criminales o si hubo otros intereses que aún no han sido revelados.

¿Qué papel juega la Segunda Marquetalia en el caso?

Uno de los elementos más relevantes de la investigación es la posible participación de altos mandos de la Segunda Marquetalia.

La Fiscalía busca avanzar en la judicialización de varios de sus cabecillas, entre ellos Iván Márquez, alias "El Zarco Aldinever", Jhon 40, Enrique Marulanda y Yako.

Para ello, Interpol emitió circulares rojas internacionales con el objetivo de facilitar su ubicación y captura.

¿Qué sigue en la investigación?

La Fiscalía continuará con las audiencias pendientes y con los procedimientos para vincular formalmente a los presuntos determinadores del crimen.

Mientras tanto, la familia mantiene su exigencia de justicia plena y de esclarecimiento total de los hechos.

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También ha solicitado revisar algunos acuerdos judiciales alcanzados con procesados del caso, especialmente el relacionado con Elder José Arteaga, alias "El Costeño", cuya condena negociada ha generado inconformidad entre los allegados de Miguel Uribe.

¿Se conoce ya toda la verdad?

La respuesta, por ahora, es no.

Aunque la investigación ha permitido identificar a quienes habrían ejecutado y coordinado el atentado, la justicia todavía intenta cerrar los últimos eslabones de la cadena criminal.