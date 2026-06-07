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¡Reconocido cantante le puso fin a su relación! Así anunció la inesperada ruptura

El cantante confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 07 de 2026
04:32 p. m.
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En las últimas horas, a través de sus redes sociales, uno de los cantantes que es tendencia en México anunció el fin de su relación.

Se trata de Hassan Emilio Kabande Laija, que es más conocido como Peso Pluma, nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, México, y ha grabado éxitos musicales con artistas colombianos como Karol G, Blessd y Ryan Castro.

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Peso Pluma se encontraba en una relación sentimental con Kenia Os, la cantante mexicana que tiene 26 años y es oriunda de Mazatlán, México.

Su romance inició a comienzos del 2025, aunque, en un principio, ellos no lo confirmaron y evitaron compartir fotos juntos.

Sin embargo, después de que los 'paparazzi' los captaron en algunos eventos, ellos tomaron la decisión de que su relación fuera de conocimiento público.

En los últimos días, se comenzó a rumorar que Peso Pluma y Kenia Os habían terminado su relación debido a que no los habían vuelto a ver juntos.

Y, con la intención de que las especulaciones no continuaran, Peso Pluma y Kenia Os publicaron un comunicado oficial.

Así fue como Peso Pluma y Kenia Os informaron que su relación llegó a su fin

En una historia de Instagram, Peso Pluma y Kenia Os expresaron lo siguiente:

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo", plantearon.

"Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan.

Estas han sido las reacciones de los seguidores tras el fin de la relación de Peso Pluma y Kenia Os

Después del comunicado de los artistas, varios internautas quedaron conmocionados y escribieron los siguientes mensajes:

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"Estoy llorando", "mientras yo siga viendo sus fotos no voy a creer en rupturas", "no lo puedo creer", "se notaban felices", "yo confío en que aún se siguen" y "qué triste".

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