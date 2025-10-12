CANAL RCN
¡A pura velocidad! Golazo de Linda Caicedo en Champions League

Linda Caicedo marcó un tremendo golazo arrancando desde antes de la mitad de la cancha y dejando a la arquera en el suelo.

Linda Caicedo
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:52 a. m.
Linda Caicedo reafirmó este martes 9 de diciembre por qué es una de las figuras más determinantes del Real Madrid Femenino y del fútbol europeo. La delantera colombiana volvió a hacerse presente en el marcador en la victoria 2-0 frente al Wolfsburgo, duelo correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. Su actuación volvió a encender los elogios, no solo por el gol, sino por la autoridad con la que dominó cada transición ofensiva.

En un partido marcado por la intensidad y por las dos expulsiones que sufrió el conjunto merengue —Maella Lakrar al minuto 45 e Iris Ashley en el tiempo añadido—, Caicedo no solo asumió responsabilidad, sino que se convirtió en la jugadora más desequilibrante del terreno de juego. El resultado permite al Real Madrid instalarse en el podio del torneo y mantener intactas sus aspiraciones en la competición continental.

Un golazo para enmarcar y que ratifica su crecimiento

El tanto de Linda Caicedo llegó al minuto 66 y rápidamente se convirtió en una de las jugadas más comentadas de la jornada. La colombiana inició su carrera incluso antes de cruzar la mitad de la cancha, aceleró a pura potencia y superó a todas las defensoras que intentaron frenarla. Su velocidad, combinada con un control orientado perfecto, la dejó mano a mano con la arquera, a quien dejó desparramada en el césped antes de definir con serenidad.

La acción reflejó su madurez, su lectura de juego y su instinto goleador. Caicedo no solo marcó, sino que lideró transitions claves y generó peligro constante por todo el frente de ataque. Fue, sin duda, la futbolista que marcó diferencia en un partido que exigía precisión y determinación.

Real madrid se afianza gracias a sus figuras

Antes del gol de Caicedo, fue la central española María Méndez quien abrió el marcador en el minuto 18, dando tranquilidad a un equipo que necesitaba ganar para mantenerse en la pelea. Con el 2-0 final, el Real Madrid suma tres puntos valiosos y celebra el desempeño de sus jugadoras más influyentes.

Linda Caicedo, con esta nueva anotación, continúa consolidándose como una líder natural dentro del vestuario y como una de las delanteras más explosivas del continente. Su impacto es indiscutible y su proyección, cada vez más prometedora, marca el camino de un Real Madrid que sueña con llegar lejos en Europa.

