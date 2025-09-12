CANAL RCN
Presidente de Dimayor confirmó cómo sería el formato de la Liga BetPlay 2026-I

Carlos Mario Zuluaga habló en Win Sports en donde adelantó cómo se va a definir el campeón de la liga del próximo semestre.

Carlos Mario Zuluaga
FOTO: @EquidadFutbol

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
12:00 p. m.
El formato para la Liga BetPlay durante el primer semestre de 2026 venía siendo una incógnita desde hace varios meses, pues no se podía mantener el formato actual, pues las fechas no permitirían terminar el torneo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, que es lo establecido por la FIFA.

Ante esto, se optó por hacer una modificación al sistema de competencia el cual ya fue confirmado por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en diálogo con Win Sports. Eso sí, dejó claro que falta la formalidad de someter la propuesta a votación en la asamblea con los presidentes de los 36 clubes.

¿Cómo sería el formato de la Liga BetPlay?

Zuluaga señaló que hay diferentes propuestas sobre la mesa, pero que hay una que toma ventaja al ser la que mejor se adapta a las fechas para cumplir con las exigencias internacionales.

  • 19 jornadas del 'todos contra todos' (se elimina la fecha de clásicos).
  • 8 clasificados con sistema play-offs.
  • Final del campeonato el 5 de junio de 2026.

¿Qué pasará con Deportivo Pereira?

Zuluaga también fue consultado sobre la suspensión del reconocimiento deportivo del Deportivo Pereira, que ante una eventual cancelación por parte del Ministerio del Deportivo, haría que el club pierda la ficha como equipo profesional.

Aunque hay clubes que han elevado propuestas para llenar ese espacio, Zuluaga señaló que todavía no hay una decisión definitiva y por tanto no se tomarán decisiones, pues sería una falta de respeto con la hinchada y los directivos.

