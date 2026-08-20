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Aceleran por Gustavo Puerta en exótica liga: este sería el plan para el volante de la Selección Colombia

El volante vallecaucano sumó minutos en la temporada del Racing Club de Santander, pero sigue llamando la atención en el mercado de pases.

Gustavo Puerta
Foto: AFP

Ángel Ballén

agosto 20 de 2026
10:06 p. m.
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El futuro de Gustavo Puerta todavía es incierto. A pesar del gran rendimiento del volante de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, todavía no hay nada concreto sobre un eventual cambio de equipo, recordando que la temporada pasada estuvo en Racing Club de Santander, equipo que ascendió a la primera división española.

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De hecho, el futbolista vallecaucano ya sumó sus primeros minutos en el debut en LaLiga, siendo inicialista en el empate por 2-2 ante Villarreal. Eso sí, hay equipos que todavía están interesados en sus servicios, por lo que no está decidido que vaya a continuar en España.

 

El grupo que acelera por Gustavo Puerta

De acuerdo a lo reportado por el periodista Pipe Sierra, hay un interés por parte de los propietarios del club griego Olympiacos, quienes al mismo tiempo son los dueños del histórico club inglés Nottingham Forest y del Río Ave de Portugal.

Señala que la intención es que sea fichado por el equipo de Grecia, donde sería el medidor para su futuro, esperando que con su rendimiento logre ir al fútbol inglés al cabo de una temporada, fichando con el Forest. La propuesta ya estaría en manos del jugador de 23 años y del club español, la cual superaría los 15 millones de euros.

¿Qué otras opciones tiene Gustavo Puerta?

Además de Olympiacos, Sierra indicó que Puerta también tiene la posibilidad de ir a Benfica de Portugal, pero esto solo se daría en caso de que el también colombiano Richard Ríos sea vendido en este mercado de pases.

Finalmente, detalló que en Racing de Santander quieren que se quede una temporada más y así pueda mostrarse en primera división de España. Además, descartó ofertas por parte del Aston Villa.

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