Estados Unidos anunció una donación de 57 millones de dólares para fortalecer el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

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La inversión tiene como fin recuperar parte de la infraestructura y los proyectos educativos de una institución que, de acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, ha enfrentado dificultades por la falta de recursos.

¿De cuánto es la inversión?

Entre los principales destinos del dinero están la culminación del Centro de Formación Docente de 18.000 metros cuadrados y el respaldo a diferentes iniciativas educativas y culturales.

Desde su creación en 1975, el programa extendió una red de núcleos a lo largo del país sudamericano y se convirtió en referente de educación musical. De sus orquestas han surgido figuras reconocidas, entre ellas Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Estimaciones del Departamento de Estado apuntan que las actividades del sistema benefician a más de un millón de jóvenes. Algunas de sus agrupaciones también han recibido reconocimientos de la industria musical y participado en eventos internacionales.

La entrega de recursos se acordó con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero de 2026 después de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense.

¿A cuántos jóvenes beneficia?

Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido presión sobre la administración interina y promueve un plan orientado a la recuperación económica de la mano con la transición democrática.

Volviendo al sistema, el gobierno norteamericano responsabiliza parte de los problemas a una reducción de recursos durante el régimen de Maduro, situación que habría provocado la suspensión de proyectos y el deterioro de iniciativas de infraestructura.

Con la nueva financiación, Estados Unidos busca contribuir a la recuperación de esta institución cultural venezolana.

El programa también ha tenido presencia en grandes escenarios internacionales. Algunas de sus agrupaciones participaron recientemente en la presentación musical de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.