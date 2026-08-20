Comenzó la implementación del carril preferencial en la calle 63 de Bogotá ¿Desde cuándo se aplicarán sanciones?

La implementación del carril preferencial para transporte público en la Calle 63, uno de los principales corredores que conecta el oriente con el occidente de Bogotá, inició de manera gradual el jueves 20 de agosto. Así lo anunció la secretaria de Movilidad y exgerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz:

“El jueves 20 de agosto comienza la implementación gradual del carril preferencial de la calle 63, entre la Avenida Caracas y la calle 122. La medida busca priorizar a los miles de usuarios de transporte público que, día a día, usan 46 rutas de Transmizonal en este corredor”.

En la primera fase, el carril preferencial funcionará entre la carrera 68 y la carrera 112, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este tramo, según Ortiz, ya se encuentra señalizado.

Excepciones a la medida:

De acuerdo con las autoridades, vehículos particulares, motos y taxis podrán utilizar el carril preferencial, únicamente, “al realizar giros a la derecha, acceder a predios o permitir el ascenso y descenso de pasajeros, excepto en las zonas de paraderos del SITP”.

Los vehículos de emergencia tendrán que utilizar el carril del centro y solo “en situaciones de congestión y, cuando exista capacidad disponible, podrán utilizar el carril preferencial”.

Bogotá, actualmente, cuenta con 143 kilómetros de carriles preferenciales, a lo largo de nueve corredores, que benefician a diario a cerca de 620.000 personas. Se espera que 13.500 se vean beneficiadas en ascensos y 15.200 en descensos, cuando termine la implementación del carril preferencial en la Calle 63.

¿Desde cuándo empezarán a aplicarse multas por invadir el carril preferencial en este corredor?

Según Ortiz, “los comparendos pedagógicos inician el 1 de septiembre y los sancionatorios, el 21 de septiembre. El control sobre este corredor lo haremos usando cámaras en los buses, cámaras en la vía y el personal territorial. La invitación es a respetar la señalización y darles prioridad a los 7.000 usuarios de transporte público que utilizan la vía”.

En 2026, se aplica una multa de tipo C14, que equivale a 601.400 pesos colombianos, a quienes transiten por el carril preferencial sin permiso.