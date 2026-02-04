CANAL RCN
Deportes

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

Atlético Nacional derrotó a América de Cali en el Atanasio Girardot y se metió al grupo de los ocho.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
09:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional se quedó con el clásico frente a América de Cali en la noche de este 4 de febrero, en compromiso válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026. El conjunto verdolaga hizo respetar su casa en el estadio Atanasio Girardot y, con este resultado, se metió en el grupo de los ocho a pesar de haber disputado apenas dos partidos en lo que va del campeonato, debido al aplazamiento de sus otros compromisos.

El duelo estuvo marcado por la intensidad propia de dos equipos históricos del fútbol colombiano. Nacional salió con decisión desde los primeros minutos y encontró la ventaja temprano, mientras que América respondió con rapidez para mantener el partido abierto. Sin embargo, en la segunda mitad apareció la jugada definitiva que inclinó la balanza a favor del equipo local.

Increíble ‘blooper’ de Jorge Soto en el clásico entre Nacional y América
RELACIONADO

Increíble ‘blooper’ de Jorge Soto en el clásico entre Nacional y América

Casco abrió el marcador y Borrero respondió de inmediato

El primer gol del encuentro llegó al minuto 13, cuando Milton Casco aprovechó una oportunidad en el área para poner el 1-0 parcial a favor de Nacional. El tanto le dio confianza al equipo dirigido por Diego Arias, que parecía tomar el control del partido tras la anotación.

No obstante, la reacción de América fue inmediata. Apenas dos minutos después, el conjunto escarlata encontró el empate gracias a Dylan Borrero, quien definió con precisión para poner el 1-1 y devolverle la tranquilidad a su equipo. El empate equilibró el desarrollo del juego y dejó el clásico completamente abierto de cara al resto del compromiso.

Rengifo selló la victoria verdolaga

En la segunda mitad, el partido mantuvo la tensión y el ritmo alto, con ambos equipos buscando el gol que les diera la ventaja definitiva. Fue entonces cuando apareció Juan Manuel Rengifo para marcar el 2-1, anotación que terminó siendo decisiva para asegurar los tres puntos a favor del conjunto antioqueño.

Bajas de última hora para Atlético Nacional contra América de Cali
RELACIONADO

Bajas de última hora para Atlético Nacional contra América de Cali

El tanto desató la celebración en las tribunas del Atanasio y le permitió a Nacional manejar los minutos finales con mayor tranquilidad, ante un América que intentó reaccionar, pero no encontró la fórmula para volver a empatar el encuentro.

Con este resultado, Atlético Nacional se ubica parcialmente en la sexta posición de la tabla con seis puntos, pese a haber disputado solo dos partidos. América de Cali, por su parte, queda en el cuarto lugar con siete unidades, manteniéndose en la parte alta de la clasificación tras las primeras jornadas del campeonato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Increíble ‘blooper’ de Jorge Soto en el clásico entre Nacional y América

Rafael Santos Borré

Santos Borré vuelve a brillar de cara al Mundial: señor golazo en el Macaraná

Luis Díaz

¿Cómo votar por Luis Díaz a ‘mejor jugador del mes’ en la Bundesliga?

Otras Noticias

Redes sociales

La Liendra sorprendió con decisión relacionada a sus documentales: hay múltiples reacciones

El influencer, quien recientemente comenzó a subir contenido más elaborado a sus redes sociales, tomó decisión que ha dado de qué hablar.

Superintendencia de Industria y Comercio

Solicitud de la SIC sobre fijación de precios provocó choque con gremios: ¿qué respondieron?

Fenalco y la ANDI rechazaron el requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Disidencias de las Farc

Así se frustró un intento de atentado en Cali: disidencias tenían listo un macabro plan

Alex Saab

¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?