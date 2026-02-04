Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

Atlético Nacional se quedó con el clásico frente a América de Cali en la noche de este 4 de febrero, en compromiso válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026. El conjunto verdolaga hizo respetar su casa en el estadio Atanasio Girardot y, con este resultado, se metió en el grupo de los ocho a pesar de haber disputado apenas dos partidos en lo que va del campeonato, debido al aplazamiento de sus otros compromisos.

El duelo estuvo marcado por la intensidad propia de dos equipos históricos del fútbol colombiano. Nacional salió con decisión desde los primeros minutos y encontró la ventaja temprano, mientras que América respondió con rapidez para mantener el partido abierto. Sin embargo, en la segunda mitad apareció la jugada definitiva que inclinó la balanza a favor del equipo local.

Casco abrió el marcador y Borrero respondió de inmediato

El primer gol del encuentro llegó al minuto 13, cuando Milton Casco aprovechó una oportunidad en el área para poner el 1-0 parcial a favor de Nacional. El tanto le dio confianza al equipo dirigido por Diego Arias, que parecía tomar el control del partido tras la anotación.

No obstante, la reacción de América fue inmediata. Apenas dos minutos después, el conjunto escarlata encontró el empate gracias a Dylan Borrero, quien definió con precisión para poner el 1-1 y devolverle la tranquilidad a su equipo. El empate equilibró el desarrollo del juego y dejó el clásico completamente abierto de cara al resto del compromiso.

Rengifo selló la victoria verdolaga

En la segunda mitad, el partido mantuvo la tensión y el ritmo alto, con ambos equipos buscando el gol que les diera la ventaja definitiva. Fue entonces cuando apareció Juan Manuel Rengifo para marcar el 2-1, anotación que terminó siendo decisiva para asegurar los tres puntos a favor del conjunto antioqueño.

El tanto desató la celebración en las tribunas del Atanasio y le permitió a Nacional manejar los minutos finales con mayor tranquilidad, ante un América que intentó reaccionar, pero no encontró la fórmula para volver a empatar el encuentro.

Con este resultado, Atlético Nacional se ubica parcialmente en la sexta posición de la tabla con seis puntos, pese a haber disputado solo dos partidos. América de Cali, por su parte, queda en el cuarto lugar con siete unidades, manteniéndose en la parte alta de la clasificación tras las primeras jornadas del campeonato.