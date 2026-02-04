CANAL RCN
Atención: Dimayor tomó decisión de ÚLTIMA HORA tras partidos aplazados en El Campín por mal estado de la grama

La Dimayor confirmó su determinación en un comunicado oficial. Estos son los detalles.

Balón del fútbol colombiano
Foto: Facebook de Golty

febrero 04 de 2026
06:41 p. m.
El 3 de febrero de 2026, Dimayor decidió aplazar los próximos tres partidos que estaban programados en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El argumento principal fue que la grama se encuentra en muy mal estado y se está poniendo en riesgo la integridad de los futbolistas.

Los encuentros deportivos que se aplazaron fueron Millonarios vs. Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América de Cali.

"La Dimayor se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital", se comenzó planteando en un comunicado.

"En una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de la Dimayor con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC, con el estado actual de la gramilla, es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad. Esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas", se añadió.

Fue así como, tras esa determinación, la Dimayor tomó una decisión de última hora este 4 de febrero de 2026. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión de último momento a la que acudió Dimayor tras los partidos aplazados por el mal estado de El Campín

Debido a que El Campín no podrá ser utilizado los próximos días por los daños en su grama, Independiente Santa Fe y Fortaleza tomaron la decisión de adelantar el partido correspondiente a la fecha 9 para alivianar el calendario y Dimayor concedió el aval.

Este se jugará el próximo sábado 7 de febrero de 2026, en el estadio Metropolitano de Techo, a las 6:20 de la tarde.

¿Qué otros cambios hubo en la programación de la Liga BetPlay 2026 I tras los partidos aplazados en El Campín?

Luego de que hubo movimientos en la Liga BetPlay 2026 I por no poder utilizar El Campín, se reprogramaron partidos de las fechas 6, 7 y 8.

La nueva agenda es la siguiente:

Fecha 6:

  • Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali, el miércoles 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en el Metropolitano de Techo.
  • Deportivo Pereira vs. Alianza Valledupar, el lunes 6 de abril, en hora por definir, en el estadio Centenario.

Fecha 7:

  • Jaguares vs. Independiente Santa Fe, el martes 17 de febrero, a las 6:00 de la noche, en el estadio Jaraguay.
  • Junior vs. América de Cali, el miércoles 18 de febrero, a las 7:30 de la noche, en el Romelio Martínez.

Fecha 8:

  • Deportivo Pereira vs. Pasto, el viernes 20 de febrero, a las 8:30 de la noche, en el estadio Centenario.
  • América de Cali vs. Jaguares, el domingo 22 de febrero, a las 8:30 de la noche, en el Pascual Guerrero.
Mientras tanto, se les sigue buscando fecha a los partidos Millonarios vs. Pereira, Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Fortaleza vs. América, que se iban a jugar en estos días en el 'coloso de la 57'.

 

