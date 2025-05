Once Caldas viajó a Brasil sin uno de sus titulares debido a una demanda de alimentos

En la antesala de un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana, Once Caldas se vio obligado a emprender su viaje a Río de Janeiro con una baja sensible en su nómina titular. El defensor central Jerson Malagón no pudo salir del país debido a una demanda por cuota alimentaria que, según informaron fuentes oficiales, le impide abandonar territorio colombiano hasta resolver su situación legal.

La noticia fue confirmada inicialmente por el periodista César Augusto Londoño en su cuenta de la red social ‘X’, y más tarde fue respaldada por un comunicado emitido por el propio club manizaleño.

En el documento, Once Caldas explicó que “Malagón no hizo parte del grupo de viajeros para el partido correspondiente a la fecha 6 de la Sudamericana” y que la decisión “responde a una situación personal que requiere su presencia en Colombia”. Aunque no se profundizó en detalles, el contexto judicial fue conocido a través de fuentes cercanas al caso.

Un partido clave por la clasificación sin una de sus piezas fundamentales

La ausencia del defensor llega en un momento crucial para el conjunto blanco, que este jueves 29 de mayo se medirá con Fluminense en el mítico estadio Maracaná, en duelo correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo colombiano se juega la posibilidad de quedarse con el primer lugar de su zona y avanzar directamente a los octavos de final del torneo, sin pasar por el repechaje.

Malagón venía siendo titular indiscutible en la zaga del Once Caldas, por lo que su ausencia obligará al técnico Hernán Darío Herrera a reconfigurar la defensa. A pesar de la dificultad del reto, el equipo viajó con optimismo y el objetivo claro de conseguir un buen resultado ante uno de los rivales más fuertes del continente.

La baja del defensor por motivos judiciales se suma a los retos deportivos y logísticos que implica enfrentar a Fluminense en su casa, pero el conjunto manizaleño confía en su buen momento futbolístico para dar el golpe y cerrar la fase de grupos con una actuación memorable.