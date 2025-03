"Millonarios no existe": polémicas declaraciones de Óscar Córdoba

El histórico arquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, generó gran revuelo en las últimas horas con sus polémicas declaraciones acerca de Millonarios y su protagonismo internacionalmente, pues el exjugador de equipos como Boca Juniors, señaló que el conjunto albiazul no existe por fuera de Colombia.

En medio de su intervención del programa que hace parte en ESPN, el ídolo de Boca Juniors se pronunció respecto a lo que será el partido entre Once Caldas y Millonarios, por la fase previa de la Copa Sudamericana.

El ‘blanco blanco’ recibe este miércoles a Millonarios en el Palogrande de Manizales y ahí definirán qué equipo avanzará a la fase de grupos de la Sudamericana, por lo que Córdoba no tuvo ningún reparo en señalar que no hay mucha diferencia entre ambos clubes.

“Millonarios no existe”

“Millonarios a nivel internacional no existe. Acá lo conocemos por la época del Dorado, pero eso fue hace mucho tiempo y no se competía a nivel internacional como hoy en día”, aseguró Córdoba inicialmente.

“La diferencia es muy corta. Millonarios está empezando un proceso con jugadores que no están a nivel, que nos están demostrando que están rezagados a lo que podría uno pensar que sería un suceso en Copa Sudamericana”, apuntó el histórico arquero.

“Once Caldas tiene un caminar que no es malo, pero no es espectacular porque demostró mejores facetas el año pasado. No le veo mayor diferencia pensando en el uno al otro, yo creo que es un 50/50”, sentenció.

Finalmente, Córdoba reconoció que el paso de Millonarios caería mucho mejor para el FPC. “Al fútbol colombiano le conviene que Millonarios saque cabeza y compita a nivel internacional”.