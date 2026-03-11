¡SHOCK! Selección tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO y se bajó del Mundial 2026

En los últimos días, la tensión entre Estados Unidos e Irán ha crecido debido a que ha habido amenazas contundentes.

Todo esto sucedió desde que el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos, en alianza con Israel, envió bombardeos que afectaron bases militares y habrían causado la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán.

En medio de esa coyuntura, se comenzó a hablar de la posibilidad de que la Selección de Irán renunciara al Mundial 2026 y no se presentara.

Sin embargo, tras esos rumores, Donald Trump afirmó que la delegación de ese país tenía los brazos abiertos para presentarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Pero, a pesar de esas declaraciones, el ministro del Deporte de Irán habló en las últimas horas y aseguró que su país no jugará el Mundial 2026. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Así fue como el ministro del Deporte de Irán aseguró que su selección no estará en el Mundial 2026

Este 11 de marzo de 2026, Ahmad Donyamali, el ministro del Deporte de Irán, explicó por qué su selección no jugaría la cita mundialista.

"Dado que ese gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, de ninguna manera tenemos condiciones para estar presentes en el Mundial", dijo el político en una entrevista con Iribnews.

¿Qué país podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026?

En dado caso de que la no participación de Irán en el Mundial 2026 se haga efectiva, Irak podría reemplazarla debido a que fue el siguiente equipo mejor clasificado en la Confederación Asiática de Fútbol y, hasta ahora, está programado para jugar el repechaje.

Además, si eso sucede, el cupo para disputar esa 'repesca' podría quedar en manos de Emiratos Árabes Unidos, que en este momento está afuera del Mundial.

Irán hace parte del grupo G del torneo de selecciones junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.