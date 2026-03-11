LUTO: murió futbolista de manera inesperada

El deporte argentino está atravesando un difícil momento debido a que uno de los clubes profesionales confirmó la muerte de una de sus futbolistas.

Tiara Lemos, que tenía 16 años y se había posicionado como una de las jóvenes promesas, partió de este plano terrenal el pasado 8 de marzo de 2026.

Por lo tanto, el Club Atlético Colón no solo lamentó lo ocurrido, sino que se solidarizó con sus seres queridos.

Este fue el mensaje del Club Atlético Colón de Argentina tras la muerte de la futbolista Tiara Lemos

El Club Atlético Colón expresó su conmoción por la pérdida de Tiara Lemos y dejó claro que le brindará el acompañamiento necesario a su entorno cercano.

"Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución", se comenzó manifestando.

"El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este difícil y doloroso momento", se agregó.

Este fue el desgarrador mensaje de Juana Álvarez, novia de Tiara Lemos, tras su muerte

Luego de la confirmación del deceso de Tiara Lemos, su pareja se despidió de ella en las redes sociales. Sus palabras fueron las siguientes:

Mi amor, Tiara, no puedo creer que después de tantas cartas de amor te esté dedicando estas palabras porque ya no estás. Exactamente a las 2:00 de la madrugada del 8 de marzo dejé de saber de vos, dejaste de contestar, ya se me había hecho un nudo en la garganta y llamé y averigüé hasta que me confirmaron que decidiste ya no estar acá. Te agradezco con todo mi corazón que hayas elegido estar tus últimos días cerca de mí y hayas hecho todo lo posible para seguir. Siempre te dije que eras una piba realmente fuerte. Siempre te lo recordé y fuiste demasiado especial como para que alguien más lo entienda. Fuiste mi novia, sos el amor de mi vida y vas a seguir siendo mi compañera por siempre. Espero que ahora te encuentres tranquila. Me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás en la vida te voy a olvidar, amor mío.

Su mensaje completo fue este: