Avanza audiencia de imputación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias para la compra de un lujoso apartamento

Ante un juez de control de garantías fue presentado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para la audiencia de imputación por las presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

Roa fue imputado por el delito de tráfico de influencias.

Para la Fiscalía, Roa habría usado su cargo en la petrolera para otorgar favores a terceros y, en la misma medida, favorecer sus intereses para la adquisición del inmueble.

La compra del lujoso apartamento en Chicó

La fiscal del caso indicó que Roa habría ejercido influencia indebida sobre el presidente de Hocol, en el marco de un proyecto de regasificación, para favorecer los intereses particulares del policía retirado, Juan Guillermo Mancera.

Al parecer, esto derivó de un acuerdo de compraventa que Mancera y Roa habían firmado por el apartamento 901 del edificio Entreparques, en Chicó.

Para el ente acusador, Roa resultó beneficiado "tanto en el precio, como en las condiciones de pago del apartamento", por el cual pagó $1.800 millones, pese a que su valor comercial era de $2.727.579.550.

Asimismo, la fiscal aseguró que Roa era plenamente consciente cuando dio la instrucción al presidente de Hocol para que se adjudicara un millonario contrato en pro de sus intereses.

Aunque la Fiscalía no pidió ninguna medida de aseguramiento, se espera que el presidente de Ecopetrol anuncie si acepta o no los cargos imputados.

Roa también será imputado por presunta violación de topes electorales

Este jueves 12 de marzo se llevará a cabo una segunda imputación contra Roa, esta vez por la supuesta violación de topes electorales cuando fungía como gerente de la campaña Petro Presidente.

El proceso contra Roa inició con una compulsa de copias por parte del CNE, en la que se le señalaba por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial mediante fuentes prohibidas y una presunta vulneración a los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Según el fallo, la campaña presidencial, bajo la gerencia de Roa, violó los topes en primera y segunda vuelta por $3.000 millones.