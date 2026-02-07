¡Polémica en el Mundial!: ¿Por qué anularon el gol de Croacia a Portugal sobre el final?

El emocionante triunfo 2-1 de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 terminó con una acción que sigue dando de qué hablar.

Cuando el reloj marcaba el minuto 90+18, la selección croata consiguió el empate que enviaba el partido al tiempo extra, pero la anotación fue anulada tras una revisión del VAR por un fuera de lugar que desató la polémica entre jugadores, aficionados y usuarios en redes sociales.

La decisión permitió que Portugal conservara la ventaja conseguida con el agónico cabezazo de Gonçalo Ramos al 90+4 y sellara su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a España.

¿Por qué el VAR anuló el gol de Croacia?

La revisión comenzó con una verificación tecnológica para confirmar si el balón había tenido un contacto previo con un futbolista croata. De acuerdo con la explicación arbitral, el chip del balón confirmó que sí existió un leve toque de cabeza antes de que la jugada continuara.

Posteriormente, los jueces analizaron la posición del atacante que terminó marcando el gol y también revisaron una intervención del defensor portugués Renato Veiga. En las imágenes se aprecia que el balón impacta en la espalda del zaguero, quien aparentemente no realiza un movimiento voluntario para jugarlo.

Ese detalle fue determinante para la decisión final, ya que el contacto de Veiga fue considerado un rebote y no una acción deliberada que habilitara al delantero croata.

La explicación arbitral no acabó con las dudas

Aunque el árbitro confirmó el fuera de lugar tras revisar la acción en el monitor, la polémica continuó. En distintas repeticiones compartidas en redes sociales, varios aficionados sostienen que el contacto de cabeza del futbolista croata resulta difícil de apreciar con claridad, lo que alimentó el debate sobre la decisión.

Finalmente, el juez explicó que el atacante croata sí peinó el balón antes de que este llegara a su compañero, quien se encontraba en posición adelantada. Por esa razón, el tanto fue invalidado y el partido terminó con victoria para Portugal.