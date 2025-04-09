Dayro Moreno ya sabe lo que es ser figura contra Bolivia, incluso sin ser titular: grato recuerdo

Los ojos del país están puestos en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Hoy, jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia puede sellar en casa su clasificación al Mundial 2026.

Colombia se mide contra Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias Conmebol. La ‘tricolor’ tiene 22 puntos y se ubica en la sexta casilla. Con una victoria, asegurará su pase a la cita mundialista.

Dayro Moreno vuelve a la selección tras nueve años

La última vez que Colombia disputó la Copa Mundial fue en 2018, hace ya siete años. Si se clasifica para el del 2026, sería la séptima vez que la ‘tricolor’ participe en el certamen.

Sin duda alguna, una de las mayores sorpresas en la convocatoria fue Dayro Moreno. A sus casi 40 años, el delantero nacido en Tolima vuelve a la selección tras nueve años, siendo la Copa América Centenario 2016 la última vez que estuvo.

Desde ese momento, la carrera de Moreno ha tenido momentos importantes. Consiguió títulos con Atlético Nacional, tuvo pasos por Bolivia y Argentina; y rompió récords con Once Caldas.

Cifras de Transfermarkt apuntan que el talentoso delantero ha jugado 32 partidos con la ‘tricolor’: 17 amistosos, ocho por eliminatorias y siete por Copa América. Hasta el momento, ha anotado tres goles, dado tres asistencias y le han puesto dos tarjetas amarillas.

El ‘pase gol’ recordado de Dayro a Falcao en 2011

Justamente uno de los recuerdos más memorables de Moreno con Colombia fue contra Bolivia. El 11 de octubre de 2011, el país tenía la ilusión puesta con el Mundial de Brasil 2014, luego de no asistir a las tres citas previas.

Aquel día fue el inicio de la eliminatoria para Colombia. Bajo la dirección de Leonel Álvarez, el combinado viajó hasta La Paz y en ese equipo estaba Moreno.

Si bien no hizo parte de los inicialistas, el delantero ingresó al minuto 62’ y terminó siendo una de las figuras de aquel día. Reemplazó a Dorlan Pabón.

Al minuto 92’, el encuentro iba 1-1. James Rodríguez, Moreno y Radamel Falcao fueron el tridente que le dio la victoria al último minuto a Colombia.

James recibió la pelota en la mitad del campo y le puso un pase largo a Moreno. La jugada culminó con una asistencia de Dayro a Falcao, quien no desperdició la jugada y le dio la primera victoria a Colombia en esa eliminatoria.