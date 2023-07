Nueva Zelanda venció a Noruega en el partido inaugural del Mundial Femenino 2023

El Mundial Femenino 2023 inicio este jueves 20 de julio con una victoria de Nueva Zelanda 1-0 ante Noruega. Este triunfo, estuvo acompañado previamente con una ceremonia realizada por la FIFA en el estadio Eden Park de Auckland, resaltando las raíces de las dos selecciones anfitrionas. En la cancha, se apagaron las luces por un momento para posteriormente iluminar con color y con un espectáculo de varias mujeres cantando, homenajeando la cultura de Australia y Nueva Zelanda.

Luego, aparecieron bailarines en el campo de juego con vestidos llamativos de colores, representando cada una de las 32 selecciones participantes, que lucharán por levantar la Copa del Mundo.

Para cerrar la inauguración, apareció la artista neozelandesa Benne, con su canción ‘Do It Again’, tema oficial del Mundial Femenino. En el escenario, compartió con Mallrat, cantante de rap para llevarse los aplausos de los miles de asistentes.

Scenes at the #FIFAWWC 2023 opening ceremony! ✨👏 #BeyondGreatness pic.twitter.com/RJsMQDJ4l7

El país anfitrión dio apertura al Mundial Femenino con un sorpresivo triunfo en casa 1-0 ante Noruega, su primer triunfo en un torneo mayor de fútbol.

El juego entre ambas selecciones comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de un tiroteo el jueves en Auckland que dejó dos muertos, además del atacante. El tiroteo en Auckland no alteró la inauguración del Mundial, pero sorprendió a algunas de las selecciones participantes alojadas en esa ciudad, como Noruega o la vigente campeona Estados Unidos.

Las noruegas, alojadas cerca del sitio del incidente, comentaron que varias jugadoras se despertaron con el ruido de los vehículos de emergencia sin saber de qué se trataba, pero que se sintieron "a salvo" y continuaron sus preparativos con normalidad.

Las "Football Ferns" neozelandesas vencieron con una anotación de la delantera Hanah Wilkenson al minuto 48 ante más de 40.000 aficionados que desafiaron el frío invernal (austral) para apoyar a su selección en el Eden Park de Auckland. El triunfo neozelandés fue obra de Hannah Wilkinson, una delantera de velocidad y potencia que aprovechó un centro rasante de Jacqui Hand para marcar el único gol del partido.

The perfect start for the #FIFAWWC co-hosts, @NZ_Football! 😍