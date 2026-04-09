Novedad para el partido Santa Fe vs. Fortaleza del 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibirá a Fortaleza por la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II.

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El partido, que inicialmente estaba programado para las 4 p. m., fue reprogramado y ahora iniciará a las 6:25 de la tarde; el cambio fue confirmado por la cuenta oficial de Independiente Santa Fe en X. Para este partido, Santa Fe no podrá contar con su hinchada, ya que deberá cumplir una sanción de dos fechas de suspensión total de la plaza.

Debido a esta sanción, el club publicó un comunicado para informar a sus hinchas abonados que oportunamente se conocerán las medidas tomadas sobre la boletería de los dos juegos que no tendrán público. Santa Fe ya había sido sancionado por parte de la Comisión Local con la inhabilitación de dos tribunas y restaba por conocer la decisión de Dimayor.

¿Por qué se cambió el horario del partido Santa Fe vs. Fortaleza?

El juego del próximo sábado debió cambiar de horario y se jugará 2 horas y 25 minutos más tarde, ya que los equipos deben cumplir con un tiempo mínimo de descanso entre un partido y otro; el miércoles 2 de septiembre, Santa Fe se enfrentó a Millonarios a las 8:25 de la noche.

Además del ámbito local, los 'cardenales' se encuentran disputando la Copa Sudamericana, en la cual tienen programado el partido de ida de los cuartos de final vs. Vasco da Gama para el martes 8 de septiembre a las 5 de la tarde, en Bogotá. La doble competencia supone un reto físico importante para la plantilla 'albi-roja' y cada minuto de descanso puede ser fundamental para competir de la mejor manera.

Santa Fe acumula 9 partidos sin conocer la derrota

En el segundo semestre de 2026, entre los torneos locales y la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe tiene un invicto de 9 partidos sin conocer la derrota tras 4 victorias y 5 empates, en los que se incluye la histórica clasificación en el Monumental eliminando a River Plate.