CANAL RCN
Deportes

Novedad para el partido Santa Fe vs. Fortaleza del 5 de septiembre

El cambio fue oficializado por el club a través de redes sociales.

Santa Fe vs Fortaleza cambia de horario.
Foto: Independiente Santa Fe.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
10:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 5 de septiembre en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe recibirá a Fortaleza por la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II.

DIMAYOR anuncia cambios en la fecha 9 de la Liga Betplay
RELACIONADO

DIMAYOR anuncia cambios en la fecha 9 de la Liga Betplay

El partido, que inicialmente estaba programado para las 4 p. m., fue reprogramado y ahora iniciará a las 6:25 de la tarde; el cambio fue confirmado por la cuenta oficial de Independiente Santa Fe en X. Para este partido, Santa Fe no podrá contar con su hinchada, ya que deberá cumplir una sanción de dos fechas de suspensión total de la plaza.

Debido a esta sanción, el club publicó un comunicado para informar a sus hinchas abonados que oportunamente se conocerán las medidas tomadas sobre la boletería de los dos juegos que no tendrán público. Santa Fe ya había sido sancionado por parte de la Comisión Local con la inhabilitación de dos tribunas y restaba por conocer la decisión de Dimayor.

¿Por qué se cambió el horario del partido Santa Fe vs. Fortaleza?

El juego del próximo sábado debió cambiar de horario y se jugará 2 horas y 25 minutos más tarde, ya que los equipos deben cumplir con un tiempo mínimo de descanso entre un partido y otro; el miércoles 2 de septiembre, Santa Fe se enfrentó a Millonarios a las 8:25 de la noche.

Además del ámbito local, los 'cardenales' se encuentran disputando la Copa Sudamericana, en la cual tienen programado el partido de ida de los cuartos de final vs. Vasco da Gama para el martes 8 de septiembre a las 5 de la tarde, en Bogotá. La doble competencia supone un reto físico importante para la plantilla 'albi-roja' y cada minuto de descanso puede ser fundamental para competir de la mejor manera.

Independiente Santa Fe recibió FUERTE sanción de Conmebol antes del partido vs. Vasco da Gama
RELACIONADO

Independiente Santa Fe recibió FUERTE sanción de Conmebol antes del partido vs. Vasco da Gama

Santa Fe acumula 9 partidos sin conocer la derrota

En el segundo semestre de 2026, entre los torneos locales y la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe tiene un invicto de 9 partidos sin conocer la derrota tras 4 victorias y 5 empates, en los que se incluye la histórica clasificación en el Monumental eliminando a River Plate.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Richard Ríos

Así recibieron a Richard Ríos en su nuevo equipo en Arabia

Rigoberto Urán

Giro de Rigo en Cali: esta es la fecha y las ayudas anunciadas para damnificados

Real Madrid

'Cucho Hernández' vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Alias Bam Bam no aceptó cargos por homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte

La Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento contra alias Bam Bam.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity tuvo que salir con paramédicos del reto

Los cocineros manifestaron su preocupación tras ver a la mujer abandonar el reto grupal.

Dólar

Dólar cambia de rumbo este viernes 4 de septiembre: vea el precio de hoy en Colombia

Panamá

Canal de Panamá reduce el tránsito de buques por falta de lluvias: así funcionarán las nuevas restricciones

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes