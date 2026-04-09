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Subsidio de vivienda entrega hasta $122 millones en 2026: requisitos y para quiénes aplica

Subsidio de vivienda puede entregar hasta $122 millones en 2026 para vivienda rural. Estos son los requisitos y quiénes pueden acceder al beneficio.

Foto: diseñada por Magnific
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Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
01:18 p. m.
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Comprar vivienda en Colombia continúa siendo una de las principales metas de miles de hogares.

En 2026, ante los cambios que ha tenido la oferta de ayudas habitacionales, existen alternativas dirigidas a poblaciones y modalidades específicas, entre ellas el Subsidio Familiar de Vivienda Rural.

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Este beneficio puede alcanzar los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para vivienda nueva. Tomando como referencia un salario mínimo de $1.750.905 para 2026, el monto máximo equivale a $122.563.350.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de vivienda de hasta $122 millones?

El beneficio está dirigido a soluciones de vivienda nueva en zonas rurales y su entrega no significa que cualquier colombiano pueda solicitar directamente $122 millones en efectivo.

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El Ministerio de Vivienda establece procesos de focalización y condiciones que deben cumplir los potenciales beneficiarios.

Entre los requisitos básicos se encuentra que el hogar haya sido focalizado por MinVivienda y que tenga título o posesión del predio donde se desarrollará la solución habitacional.

Además, el terreno debe contar con la posibilidad de acceder a agua para consumo humano y doméstico. El hogar también deberá cumplir las condiciones particulares establecidas dentro del esquema mediante el cual se adelante el proyecto.

Por esta razón, cumplir algunos requisitos no garantiza automáticamente recibir el monto máximo, pues la asignación depende del programa, la priorización de los hogares y los recursos disponibles.

¿Cuánto entrega el subsidio para vivienda rural?

Para vivienda nueva rural, el valor del subsidio puede llegar hasta los 70 SMMLV. Incluso, en zonas rurales dispersas y bajo determinadas condiciones de acceso, pueden contemplarse recursos adicionales asociados al transporte de materiales.

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También existen ayudas para quienes ya tienen una casa pero necesitan realizar adecuaciones. MinVivienda establece que el subsidio para mejoramiento de vivienda puede alcanzar hasta 22 SMMLV, dependiendo del tipo de intervención.

Así, las ayudas buscan atender necesidades diferentes, desde construir una solución habitacional nueva hasta mejorar las condiciones de una vivienda existente.

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