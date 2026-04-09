Fabián Bustos reveló cómo fue su salida de Millonarios: "Fui muy leal"

La salida de Fabián Bustos de Millonarios sigue generando preguntas. El técnico argentino habló en entrevista con Carlos Antonio Vélez para Planeta Fútbol de Win Sports y explicó cómo recibió la decisión de la directiva, además de defender el trabajo que venía realizando con el equipo.

Bustos dejó el banquillo azul después de 32 partidos y en medio de un comienzo de campeonato en el que Millonarios había conseguido resultados que lo mantenían en la pelea por la clasificación.

El entrenador reconoció que quedó desilusionado con la determinación, especialmente porque consideraba que el equipo estaba respondiendo en la cancha.

Un poco desilusionado porque teníamos un buen plantel. Obviamente el juego no es el que le gusta a todo el mundo, pero Millonarios necesitaba los resultados y los resultados se estaban consiguiendo, mencionó.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su trabajo en Millonarios?

Uno de los puntos que Bustos quiso destacar fue la evolución defensiva del equipo. El argentino aseguró que había trabajado sobre los problemas que Millonarios arrastraba y que los resultados comenzaban a verse.

Quería respetar a una institución tan grande como Millonarios. Estoy un poco angustiado y desilusionado porque teníamos un bien plantel y habíamos mejorado mucho.

Según explicó, el objetivo era continuar mejorando el funcionamiento ofensivo sin descuidar el trabajo defensivo.

El equipo iba plenamente en ofensiva a seguir mejorando porque nos faltaba. En defensiva, todos los goles que nos habían hecho el primer semestre los corregimos y en cuatro partidos mantuvimos la valla invicta, dijo.

Durante su etapa dirigió 32 encuentros y, de acuerdo con la información entregada por el propio Bustos, consideraba que el equipo estaba consiguiendo los puntos que necesitaba pese a que su estilo de juego no convenciera a todos.

La decisión de la directiva llegó de manera inesperada para el cuerpo técnico y dejó a Millonarios con un entrenador interino para afrontar el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

¿Qué sigue para Fabián Bustos?

Por ahora, el argentino aseguró que no cuenta con una nueva oferta y negó que esté negociando con algún club, pese a las versiones que han circulado después de su salida de Millonarios.

Ahora tranquilo analizar unas situaciones. Hoy por hoy no tengo ninguna oportunidad, ninguna oferta, no como se dice en diferentes medios

Bustos también dejó entrever que hay aspectos de su salida que todavía analiza y que algunas circunstancias internas pudieron influir en la decisión de la institución.

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Su desvinculación se produjo cuando Millonarios todavía tenía opciones de pelear por los primeros puestos de la Liga BetPlay, situación que el mismo Bustos mencionó no entender.