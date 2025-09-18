CANAL RCN
Partidazos de Champions League para este jueves 18 de septiembre: hora y TV

Este jueves 18 de septiembre continuará la primera jornada de la Champions League. Prográmese con los partidazos.

Barcelona
Foto: AFP

septiembre 18 de 2025
10:06 a. m.
La primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025-26 ha cumplido con las expectativas de los aficionados. Tras dos días de intensa actividad entre martes y miércoles, este jueves 18 de septiembre continúa la acción en el mejor torneo de clubes del planeta.

La emoción y el nivel futbolístico de las primeras fechas han dejado claro que esta edición promete duelos memorables, sorpresas y actuaciones individuales que marcarán la temporada.

Los aficionados esperan con ansias los partidos programados para esta jornada, que podrían ser decisivos para marcar el rumbo de cada grupo. La primera semana de competencia ya dejó choques vibrantes y resultados inesperados, lo que genera aún más expectativa para lo que está por venir.

Manchester City recibe a Napoli en un duelo de alto vuelo

Uno de los encuentros más atractivos será el que enfrente a Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium. El City quiere empezar con el pie derecho y confirmar su favoritismo en la competición, mientras que los italianos buscarán dar el golpe en condición de visitante. Este duelo promete ser una batalla táctica entre el poder ofensivo de los dirigidos por Pep Guardiola y el orden defensivo del cuadro napolitano, que se caracteriza por su capacidad para salir rápido al contragolpe.

La afición espera un choque de alto ritmo y con muchas opciones de gol, teniendo en cuenta el estilo ofensivo de ambos equipos.

Newcastle y Barcelona protagonizan otro partidazo

El otro gran compromiso de la jornada se jugará en St. James’ Park, donde Newcastle recibirá al Barcelona en un partido que enfrenta a dos equipos con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: avanzar en un grupo que luce muy competitivo. Los dirigidos por Hansi Flick necesitan sumar fuera de casa para tener un gran inicio, mientras que el conjunto inglés buscará hacerse fuerte en su estadio y dejar claro que está de regreso en la élite europea.

Esta primera semana de Champions ha demostrado por qué es considerada la competición más emocionante del fútbol de clubes. Todo apunta a que el jueves traerá nuevos momentos para la historia y emociones para los hinchas alrededor del mundo.

Partidos de este jueves 18 de septiembre

  • Brujas vs. Mónaco – 11:45 a.m.
  • Kobenhavn vs. Bayer Leverkusen – 11:45 a.m.
  • Frankfurt vs. Galatasaray – 2:00 p.m.
  • Manchester City vs. Napoli – 2:00 p.m.
  • Newcastle vs. Barcelona – 2:00 p.m.
  • Sporting vs. Kairat Almaty – 2:00 p.m.
