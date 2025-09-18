Luis Díaz, el más flojo del Bayern en Champions: sorpresiva y negativa calificación

El Bayern Múnich comenzó con pie derecho su participación en la fase de grupos de la Champions League tras derrotar 3-1 al Chelsea en el Allianz Arena. Sin embargo, la actuación del colombiano Luis Díaz fue una de las notas bajas de la noche. El delantero guajiro jugó los 90 minutos, pero tuvo poca incidencia en el ataque bávaro y, según cifras de Sofascore, recibió la calificación más baja de su equipo con un 6.1.

A pesar de la victoria, el cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany esperaba que el extremo fuera más determinante en el frente ofensivo. Díaz mostró esfuerzo y disposición, pero no logró romper el orden defensivo del conjunto londinense ni generar las ocasiones de peligro que lo caracterizan.

RELACIONADO Así le fue a Luis Díaz en su debut de Champions League con el Bayern Múnich

Estadísticas que reflejan su discreto rendimiento

De acuerdo con el análisis de Sofascore, Luis Díaz completó 45 pases con un notable 94 % de efectividad, pero perdió el balón en siete oportunidades, lo que cortó algunas jugadas de transición ofensiva. Además, participó en cuatro duelos individuales sin poder ganar ninguno, una cifra que evidencia las dificultades que tuvo para imponerse en el uno contra uno.

Aunque esta no fue su mejor presentación europea, la confianza de Kompany en el colombiano sigue intacta, pues lo mantuvo en el terreno de juego durante todo el compromiso. Los hinchas del Bayern aplaudieron su entrega y esperan que en los próximos partidos pueda recuperar el nivel que mostró en la Bundesliga.

Harry Kane, el líder indiscutible del ataque bávaro

La gran figura de la noche fue Harry Kane, quien anotó dos de los tres goles del Bayern y fue calificado con un sobresaliente 9.4, liderando al equipo en su estreno continental. Su capacidad para resolver en el área y su entendimiento con los mediocampistas fueron clave para destrabar un partido que, por momentos, se mostró complicado.

Para Kompany, el resultado es alentador, pero también deja tareas de mejora de cara a los próximos desafíos europeos. Para Luis Díaz, la próxima jornada será la oportunidad perfecta para dejar atrás esta actuación discreta y volver a brillar en la máxima competencia de clubes del continente.