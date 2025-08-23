CANAL RCN
Deportes

Partidazos en Europa y el mundo este fin de semana del 23 y 24 de agosto: horarios

Prográmese con los partidos que se disputarán este fin de semana en Colombia, Europa y el mundo.

Jhon Arias
Foto: @Wolves

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
07:41 a. m.
El fútbol mundial continúa y las ligas europeas disputan sus primeras fechas para empezar a mostrar cuáles equipos pelearán por el título a final de temporada.

Prográmese con los mejores partidazos para este fin de semana en Colombia y el mundo.

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores
RELACIONADO

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Sábado 23 de agosto

  • Manchester City vs. Tottenham – 6:30 a.m.
  • Bournemouth vs. Wolverhampton – 9:00 a.m.
  • Arsenal vs. Leeds United – 11:30 a.m.
  • Atlético de Madrid vs. Elche – 12:30 p.m.
  • Medellín vs. La Equidad – 2:00 p.m.
  • Levante vs. Barcelona – 2:30 p.m.
  • Envigado vs. Pereira – 4:10 p.m.
  • León vs. Pachuca – 6:00 p.m.
  • Fortaleza vs. Independiente Santa Fe – 6:20 p.m.
  • Millonarios vs. Junior de Barranquilla – 8:30 p.m.

Domingo 24 de agosto

  • Fulham vs. Manchester United – 10:30 a.m.
  • Juventus vs. Parma – 1:45 p.m.
  • Once Caldas vs. Tolima – 2:00 p.m.
  • Real Oviedo vs. Real Madrid – 2:30 p.m.
  • Unión Magdalena vs. Alianza – 4:10 p.m.
  • Boca Juniors vs. Banfield – 4:15 p.m.
  • América vs. Nacional – 6:20 p.m.
  • Bucaramanga vs. Águilas Doradas – 8:30 p.m.
