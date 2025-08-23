Partidazos en Europa y el mundo este fin de semana del 23 y 24 de agosto: horarios
Prográmese con los partidos que se disputarán este fin de semana en Colombia, Europa y el mundo.
Noticias RCN
agosto 23 de 2025
07:41 a. m.
07:41 a. m.
El fútbol mundial continúa y las ligas europeas disputan sus primeras fechas para empezar a mostrar cuáles equipos pelearán por el título a final de temporada.
Prográmese con los mejores partidazos para este fin de semana en Colombia y el mundo.
Sábado 23 de agosto
- Manchester City vs. Tottenham – 6:30 a.m.
- Bournemouth vs. Wolverhampton – 9:00 a.m.
- Arsenal vs. Leeds United – 11:30 a.m.
- Atlético de Madrid vs. Elche – 12:30 p.m.
- Medellín vs. La Equidad – 2:00 p.m.
- Levante vs. Barcelona – 2:30 p.m.
- Envigado vs. Pereira – 4:10 p.m.
- León vs. Pachuca – 6:00 p.m.
- Fortaleza vs. Independiente Santa Fe – 6:20 p.m.
- Millonarios vs. Junior de Barranquilla – 8:30 p.m.
Domingo 24 de agosto
- Fulham vs. Manchester United – 10:30 a.m.
- Juventus vs. Parma – 1:45 p.m.
- Once Caldas vs. Tolima – 2:00 p.m.
- Real Oviedo vs. Real Madrid – 2:30 p.m.
- Unión Magdalena vs. Alianza – 4:10 p.m.
- Boca Juniors vs. Banfield – 4:15 p.m.
- América vs. Nacional – 6:20 p.m.
- Bucaramanga vs. Águilas Doradas – 8:30 p.m.