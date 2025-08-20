CANAL RCN
¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

El árbitro central expulsó a Edwin Cardona por celebrar frente a uno de sus rivales y ya salió a luz qué fue lo que ocurrió en el campo.

agosto 20 de 2025
06:26 a. m.
Atlético Nacional vivió una noche amarga en el Atanasio Girardot, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en la tanda de penales frente a Sao Paulo. El equipo colombiano, que había logrado igualar el marcador global gracias a un cobro certero de penal de Alfredo Morelos, vio cómo el impulso emocional se desmoronaba apenas un minuto después, cuando Edwin Cardona fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla.

La jugada que cambió el rumbo del compromiso ocurrió al minuto 70. Cardona, en medio de la euforia por el empate, celebró el tanto gritando el gol frente al defensor venezolano Nahuel Ferraresi. El árbitro central, atento a la escena, interpretó el gesto como una provocación y no dudó en amonestar al mediocampista antioqueño, quien ya estaba condicionado. La doble amonestación dejó al conjunto verdolaga con un hombre menos durante los últimos 20 minutos de juego.

Imágenes desde la tribuna revelaron la polémica

Curiosamente, la señal internacional no mostró con claridad lo sucedido en el campo, pero videos grabados por aficionados desde las tribunas evidenciaron la secuencia completa: Cardona corrió a celebrar en la cara de Ferraresi y el árbitro, ubicado muy cerca de la acción, inmediatamente le mostró la tarjeta amarilla que derivó en su expulsión.

Para algunos hinchas y analistas, la decisión fue excesiva, mientras que otros respaldaron al juez por aplicar estrictamente el reglamento de la Conmebol respecto a gestos provocadores.

La expulsión condicionó a Atlético Nacional en el tramo final del partido. Aunque el conjunto paisa luchó hasta el último minuto con un jugador menos, el desgaste físico se sintió y el equipo no pudo concretar la remontada. Finalmente, en la tanda de penales, los verdolagas fallaron en dos cobros decisivos y terminaron despidiéndose en los octavos de final de la Copa Libertadores este martes 19 de agosto.

