Partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo: día y horarios

Prográmese para lo que serán los partidos de este fin de semana del 31 de enero y primero de febrero en Colombia y el mundo.

Luis Díaz
Foto: AFP

enero 31 de 2026
09:17 a. m.
Sábado 31 de enero

  • Leeds United vs. Arsenal – 10:00 a.m.
  • Chelsea vs. West Ham – 12:30 p.m.
  • Levante vs. Atlético de Madrid – 12:30 p.m.
  • Hamburg vs. Bayern Múnich – 12:30 p.m.
  • Elche vs. Barcelona – 3:00 p.m.
  • Liverpool vs. Newcastle – 3:00 p.m.
  • Cúcuta vs. Fortaleza – 4:00 p.m.
  • Boyacá Chicó vs. Santa Fe – 6:10 p.m.

Domingo 1 de febrero

  • Real Madrid vs. Rayo Vallecano – 8:00 a.m.
  • Manchester United vs. Fulham – 9:00 a.m.
  • Tottenham vs. Manchester City – 11:30 a.m.
  • Cremonese vs. Inter – 12:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. Alianza FC – 2:00 p.m.
  • Parma vs. Juventus – 2:45 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto – 4:10 p.m.
  • Boca Juniors vs. Newell’s – 5:15 p.m.
  • Once Caldas vs. Jaguares – 6:20 p.m.
  • Rosario vs. River Plate – 7:30 p.m.
  • Llaneros vs. Águilas Doradas – 8:30 p.m.
  • Millonarios vs. Medellín – 8:30 p.m.
