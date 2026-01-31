Partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo: día y horarios
Prográmese para lo que serán los partidos de este fin de semana del 31 de enero y primero de febrero en Colombia y el mundo.
Noticias RCN
enero 31 de 2026
09:17 a. m.
Sábado 31 de enero
- Leeds United vs. Arsenal – 10:00 a.m.
- Chelsea vs. West Ham – 12:30 p.m.
- Levante vs. Atlético de Madrid – 12:30 p.m.
- Hamburg vs. Bayern Múnich – 12:30 p.m.
- Elche vs. Barcelona – 3:00 p.m.
- Liverpool vs. Newcastle – 3:00 p.m.
- Cúcuta vs. Fortaleza – 4:00 p.m.
- Boyacá Chicó vs. Santa Fe – 6:10 p.m.
Domingo 1 de febrero
- Real Madrid vs. Rayo Vallecano – 8:00 a.m.
- Manchester United vs. Fulham – 9:00 a.m.
- Tottenham vs. Manchester City – 11:30 a.m.
- Cremonese vs. Inter – 12:00 p.m.
- Bucaramanga vs. Alianza FC – 2:00 p.m.
- Parma vs. Juventus – 2:45 p.m.
- Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto – 4:10 p.m.
- Boca Juniors vs. Newell’s – 5:15 p.m.
- Once Caldas vs. Jaguares – 6:20 p.m.
- Rosario vs. River Plate – 7:30 p.m.
- Llaneros vs. Águilas Doradas – 8:30 p.m.
- Millonarios vs. Medellín – 8:30 p.m.