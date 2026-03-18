Así cayó en Bogotá ‘Lobo Menor’, presunto cerebro del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

En las últimas horas fue capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias Lobo Menor, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ecuatoriana ‘Los Lobos’, señalado del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador.

La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde el hombre intentaba evadir los controles migratorios utilizando documentación falsa como ciudadano colombiano.

Sin embargo, los mecanismos de verificación de Migración Colombia permitieron establecer su verdadera identidad.

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