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Así cayó en Bogotá ‘Lobo Menor’, presunto cerebro del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador

Ángel Esteban Aguilar Morales fue capturado cuando intentaba evadir controles aeroportuarios con documentos colombianos falsos para llegar a México.

Así cayó en Bogotá ‘Lobo Menor’, presunto cerebro del magnicidio de Fernando Villavicencio en Ecuador
Foto: Migración Colombia

Yhonay Díaz

marzo 18 de 2026
12:06 p. m.
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En las últimas horas fue capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias Lobo Menor, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ecuatoriana ‘Los Lobos’, señalado del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador.

La detención se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde el hombre intentaba evadir los controles migratorios utilizando documentación falsa como ciudadano colombiano.

Sin embargo, los mecanismos de verificación de Migración Colombia permitieron establecer su verdadera identidad.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

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