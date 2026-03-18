Autoridades de salud advierten por polémico reto que consiste en el consumo excesivo de acetaminofén

Las autoridades de salud en Colombia emitieron una alerta por el aumento de “retos en redes sociales" que implican el uso inadecuado de medicamentos de venta libre. Habría jóvenes tomando acetaminofén de forma excesiva.

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Según un comunicado del Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud, estos comportamientos han derivado en intoxicaciones, principalmente en adolescentes, lo que ha encendido las alarmas del sistema de salud.

Riesgos de la sobredosis por acetaminofén

De acuerdo a lo expresado en el documento, una sobredosis de acetaminofén puede generar daño hepático severo o secuelas permanentes en el hígado. Desde la Secretaría de Salud de Cali explican que incluso podría llevar a un trasplante de este órgano.

Como respuesta clínica, se señala que el tratamiento inicial para la intoxicación es la administración de N-acetilcisteína inyectable, haciendo un llamado a los servicios de urgencias para garantizar la disponibilidad de este medicamento.

Las instituciones de salud también deben reportar de forma inmediata cualquier evento de intoxicación a los sistemas de farmacovigilancia y vigilancia epidemiológica, con el fin de fortalecer la respuesta nacional.

Dosis permitida para el acetaminofén

Profesionales de la salud detallan que la dosis recomendada en adultos para este fármaco, también conocido como paracetamol, es de 500 mg a 1000 mg cada 4 o 6 horas, según la necesidad. Como máximo serían 4.000 mg en 24 horas, aunque algunas guías recomiendan no pasar de 3.000.

En el caso de niños, se hace un cálculo por peso; 10 a 15 mg/kg por dosis, cada 4 o 6 horas. El máximo diario sería de 75 mg/kg (sin superar 4.000 mg/día). Tampoco es recomendado dar más de 5 dosis en 24 horas.

Evitar combinar con otros medicamentos que contengan acetaminofén y consultar al pediatra antes de dárselo a bebés menores de 3 meses.

Llamado a familias, colegios y comercios

Las autoridades enfatizan la necesidad de que las familias mantengan un control estricto de los medicamentos en el hogar. Además, solicitan al sector educativo activar protocolos de prevención en los colegios, con el objetivo de evitar que los jóvenes participen en estos retos virales que ponen en riesgo su vida.

El llamado también se extiende a droguerías, supermercados y grandes superficies, donde se pide activar alertas en caso de compras inusuales o en grandes cantidades de acetaminofén. Esta medida busca prevenir el uso indebido y detectar posibles situaciones de riesgo.