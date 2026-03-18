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Revelan qué se dijo en el camerino de Nacional tras caer goleado ante Millonarios

Atlético Nacional cayó 3-0 ante Millonarios y en el camerino hubo una fuerte autocrítica. Esto se sabe de la reunión interna tras la derrota en Bogotá.

Nacional-millonarios
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
07:18 a. m.
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La derrota de Atlético Nacional ante Millonarios no solo dejó un marcador contundente, sino también varias inquietudes puertas adentro del equipo verdolaga.

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El 3-0 en el estadio El Campín golpeó fuerte a uno de los clubes más grandes del país, que además terminó el compromiso con nueve jugadores, en una noche para el olvido en la Liga BetPlay.

Millonarios aprovechó cada error y fue superior de principio a fin. Los goles llegaron por intermedio de Rodrigo Contreras al minuto 15, Mateo García al 61 y Leonardo Castro al 83, sellando una victoria que lo mete parcialmente en el grupo de los ocho.

Por el lado de Nacional, las expulsiones de William Tesillo al 33' y Jorman Campuzano al 49' condicionaron completamente el desarrollo del partido.

Un camerino en silencio y con autocrítica en Atlético Nacional

Tras el pitazo final, la atención no solo estuvo en el resultado, sino en lo que ocurría dentro del camerino de Atlético Nacional. Según reportes desde el estadio El Campín, el equipo tardó más de lo habitual en salir a la zona mixta, lo que generó sospechas de una reunión interna.

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Mientras la prensa esperaba, el reloj avanzaba y el plantel no daba declaraciones, lo que reforzó la versión de que se estaba llevando a cabo una charla fuerte entre jugadores y cuerpo técnico.

“Son autocríticas”: lo que se sabe de la charla interna

Uno de los pocos que se refirió a la situación fue Juan Manuel Rengifo, quien dejó claro que lo ocurrido en el camerino hace parte de la dinámica interna del grupo. “Son cosas que son de grupos, son autocríticas y nada más les interesa”, afirmó, evitando entrar en detalles.

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Sus palabras reflejan un ambiente de análisis y revisión, más que de polémica pública. En Nacional son conscientes de que el resultado deja secuelas, más que en la tabla, en la confianza del equipo y lo que significa perder ante uno de sus grandes rivales.

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