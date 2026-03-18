Feid impactó al anunciar concierto gratuito en Medellín: fecha y más detalles

Salomón Villada ha vuelto a sorprender a sus más fieles seguidores ya que ha hecho una serie de anuncios con los que regresaría nuevamente a los escenarios. Tras protagonizar una titánica gira mundial, que lo llevó incluso a obtener récords guinness por su novedoso formato y la actividad física que realizó en medio de la tarima, el paisa volverá a casa.

Para esta oportunidad, el concepto que ha desarrollado de Feid versus el Ferxxo ha tomado mayor relevancia ya que con este le ha dado inicio a una nueva etapa en su carrera musical.

No cabe duda de que Medellín, ciudad de origen del artista, es una de las consentidas por el paisa. Ante esto, anunció un especial encuentro que invitó a sus más fieles fanáticos a participar de un show exclusivo nunca antes visto.

¿En dónde será el concierto de Feid?

El intérprete de ‘Alakran’ ha logrado posicionar su marca personal de manera impecable, pues el artista ha hecho uso reiterativo de sus plataformas digitales para interactuar con sus seguidores y abrirles las puertas para que las barreras entre el artista y su público se rompan.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram anunció su primer show del año en el país que será gratuito. La presentación se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco. Dicha propuesta ha roto los estándares tradicionales de las presentaciones masivas, pues con esta estrategia el cantante buscó premiar la fidelidad de sus seguidores más fieles.

El acceso se dio por medio de Green Print, una plataforma inmersiva en donde también se puede encontrar información inédita sobre los próximos lanzamientos del hombre y se obtendrá información de primera mano de los shows que se avecinan.

Los tiquetes de ingreso se agotaron en cuestión de minutos por lo que solo aquellos que lograron adquirirla tendrán la oportunidad de ingresar al recinto. Así mismo, el artista confirmó que quienes se encuentren registrados tendrán un acceso prioritario para sus próximos eventos.

Más información del evento

El exclusivo show dará inicio sobre las 7:00 p.m. por lo que se prevé que la abertura de sus puertas se lleve a cabo sobre las 6:00 p.m. Finalmente, los organizadores han recomendado a los asistentes a llegar con antelación para evitar la congestión del tráfico.