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Ministerio de Trabajo mantiene en consulta decreto sobre traslado de recursos a Colpensiones

Según el ministro Sanguino, los 25 billones de pesos que se movilizarían se destinarán a garantizar el pago de pensiones en el régimen público.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
12:07 p. m.
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El Ministerio de Trabajo confirmó que aún no está listo el decreto que obligaría a los fondos privados de pensiones a trasladar más de 25 billones de pesos a Colpensiones, correspondientes a los ahorros y rendimientos de cerca de 119.000 afiliados.

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El ministro Antonio Sanguino explicó que el documento se encuentra en etapa de observaciones, tal como lo establece la ley.

“La metodología que está establecida por la ley es publicar un borrador de decreto para recoger observaciones de quienes estén interesados en el tema y quieran aportarle a una versión mejorada”, señaló Sanguino, quien precisó que el plazo de 15 días aún está corriendo antes de expedir la versión definitiva.

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Debate jurídico y traslado de recursos

El ministro recordó que el proyecto se fundamenta en el artículo 16 de la Ley 100, que prohíbe que una persona esté en dos regímenes pensionales al mismo tiempo.

“Lo lógico, lo obvio, es que la persona que se traslade pueda hacerlo con sus ahorros y con los rendimientos de sus ahorros. No habría ninguna razón para que el fondo privado se quede con los ahorros de la persona que ya se ha trasladado”, afirmó.

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Sanguino también reveló que existen al menos 6.000 personas que ya consolidaron su pensión en Colpensiones, pero cuyos recursos aún no han sido trasladados por los fondos privados. Los 25 billones de pesos que se movilizarían, dijo, se destinarán a garantizar el pago de pensiones en el régimen público.

Reforma laboral y salario mínimo

En otro frente, el ministro anunció que el Gobierno presentará el próximo 20 de julio un proyecto de ley para expedir un nuevo estatuto del trabajo, que reemplazaría el código sustantivo vigente desde 1949. Según explicó, la iniciativa incorporará nuevas condiciones para la fijación anual del salario mínimo en Colombia.

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“Ese proyecto de ley incorporará el concepto de salario vital, que desafortunadamente ha sido olvidado o no fue incorporado en la ley 278 de 1996”, puntualizó Sanguino.

Con este anuncio, el Gobierno busca actualizar el marco laboral y dar cumplimiento a la promesa constitucional de un estatuto moderno que regule las relaciones de trabajo en el país.

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